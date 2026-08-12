Donald Trump, dezvăluiri despre schimbarea secretă de avioane din Turcia, operațiune trecută sub tăcere de Casa Albă

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că, luna trecută, a schimbat în secret avionul în Turcia, la indicația Serviciului Secret al SUA, dar că aeronava cu care a zburat în cele din urmă era totuși mai vulnerabilă decât Air Force One, scrie Reuters.

După summitul NATO de la Ankara, Trump a fost transferat de pe Air Force One pe un avion militar prin intermediul unui camion de catering, într-o diversiune extraordinară determinată de o amenințare cu asasinatul din partea Iranului, au relatat mass-media americane.

Casa Albă nu a dezvăluit această schimbare, iar aceasta a rămas secretă până când The Washington Post a relatat pentru prima dată despre ea luni.

Unii comentatori din presă s-au întrebat dacă operațiunea i-a pus în pericol pe consilierii lui Trump și pe jurnaliștii care călătoreau alături de el la bordul avionului despre care se presupunea că îl transporta pe președintele SUA.

Ce spune Trump despre schimbarea secretă

„De fapt, cred că avionul cu care am zburat eu era expus unui risc mai mare”, a declarat Trump reporterilor.

„Cred că era expus unui risc mai mare pentru că acela ar fi fost avionul pe care, după părerea mea, ar fi fost mai probabil să-l vizeze”, a adăugat liderul american.

După o zi în care pe rețelele de socializare au circulat meme-uri care îl înfățișau pe Trump ascunzându-se în camionul de catering, președintele SUA, preocupat de imaginea sa și care promovează adesea meme-uri în care apare ca un lider îndrăzneț și curajos, a afirmat că a urmat indicațiile Serviciului Secret, agenția care îl protejează pe liderul de la Casa Albă.

„Ei bine, decizia aparține exclusiv Serviciului Secret. Eu doar urmez ceea ce doresc ei să facă, așa că mă ghidez după Serviciul Secret și după armată”, a spus Trump.

„Presupun că a existat o amenințare. Nu am întrebat prea multe despre asta. Primesc multe amenințări”, a spus președintele SUA.

President Trump was secretly moved off Air Force One in Turkey last month after the NATO summit with the help of an airport catering truck. When asked why, Trump said the Secret Service directed him to switch to another plane.



“They wanted me to go on a different flight, a… pic.twitter.com/dxrZReipFu — CBS News (@CBSNews) August 12, 2026

Casa Albă a declarat la momentul respectiv că președintele zbura la bordul avionului Air Force One din Turcia spre Marea Britanie.

Zborul spre Ankara, prima deplasare cu noul avion

Însă, la scurt timp după ce Trump s-a urcat în aeronavă, acesta a părăsit-o în secret prin intermediul camionului de catering și s-a îmbarcat într-un alt avion pentru zborul spre Marea Britanie, a relatat luni publicația The Washington, citând surse anonime.

Trump se deplasase la Ankara pentru summitul NATO cu un avion recent renovat, donat de Qatar, dar a anunțat în mod neașteptat că va folosi un Air Force One mai vechi la plecarea din țară, o mișcare care a stârnit întrebări cu privire la securitatea aeronavei noi.

Călătoria la summitul NATO a fost prima deplasare internațională a noului avion, ale cărui modernizări rapide au stârnit întrebări cu privire la costul și securitatea acestuia, și a avut loc pe fondul escaladării ostilităților cu Iranul, țară care se învecinează cu Turcia.