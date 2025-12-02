Donald Trump, diatribă împotriva Somaliei: „O țară stricată/ N-au nimic, nu fac decât să se omoare între ei”

Președintele SUA Donald Trump s-a lansat, marți, într-o distribă violentă împotriva Somaliei, spunând că imigranții din țara africană nu ar trebui primiți în Statele Unite, scrie AFP.

Considerațiile sale au venit pe marginea scandalului din statul Minnesota unde, potrivit justiției locale, peste un miliard de dolari au fost virați pentru servicii sociale inexistente, prin intermediul unor facturi false emise de către americani de origine somaleză.

În Somalia „nu au nimic, nu fac decât să se omoare între ei”, a declarat Trump în timpul unei reuniuni a cabinetului său. „Țara lor nu valorează nimic din niciun motiv. Este o țară stricată și nu-i vrem la noi”, a adăugat Trump.

„Suntem într-un punct de răscruce” a spus Trump adăugând că Statele Unite ar face „o alegere proastă dacă vom continua să primim deșeuri în țara noastră”.

Subliniind că americanii de origine somaleză „nu contribuie cu nimic”, a vizat-o pe Ilhan Omer, membră a Camerei Reprezentanților aleasă în Minnesota, originară din Somalia și foarte critică la adresa administrație republicane.

„Ilhan Omer este un gunoi. Prietenii ei sunt gunoaie. Să se întoarcă de unde au venit și să-și rezolve problemele”, a spus Donald Trump.

Președintele american și-a anunțat, săptămâna trecută, intenția de a opri definitiv imigrația din toate țările lumii a treia, după atacul comis de un suspect afgan asupra a doi membri ai Gărzii Naționale, atac care a avut loc la Washington.

Guvernul american a impus, în luna iunie, interdicții de intrare sau restricții la acordarea vizelor cetățenilor din 19 țări, printre care și Somalia.

Țară din Cornul Africii, în care 70% din populație trăiește, potrivit ONU, într-o „sărăcie multidimensională”, Somalia a trecut în anii 90 printr-un război civil care a condus la prăbușirea instituțiilor statului.