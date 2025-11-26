BREAKING: Atac armat în apropiere de Casa Albă. Doi soldați din Garda Națională au fost împușcați. Un suspect arestat / Mesajul lui Donald Trump

Doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați miercuri în Washington DC, capitala Statelor Unite, nu departe de Casa Albă, relatează presa americană. Starea celor doi militari este în prezent necunoscută. Un suspect a fost prins în legătură cu acest atac armat, a anunțat Poliția.

22:36

Președintele Donald Trump informează într-o postare pe Truth Social că cei doi soldați împușcați sunt în stare critică la spital.

Și atacatorul a fost grav rănit, menționează Trump, care spune că acesta „va plăti un preț mare” pentru fapta sa.

„Animalul care i-a împușcat pe cei doi membri ai Gărzii Naționale, ambii fiind răniți grav și aflați acum în două spitale diferite, este și el grav rănit, dar, indiferent de asta, va plăti un preț foarte mare. Dumnezeu să binecuvânteze Marea noastră Gardă Națională și toate forțele noastre militare și de ordine. Aceștia sunt cu adevărat oameni minunați. Eu, în calitate de președinte al Statelor Unite, și toți cei asociați cu Biroul Președinției, suntem alături de voi!”, este mesajul postat de Trump la scurt timp după incident.

22:29

Secretarul american pentru Securitate Internă, Kristi Noem, confirmă că doi membri ai Gărzii Naționale a SUA au fost împușcați în Washington DC.

Potrivit ei, Departamentul de Securitate Internă lucrează cu forțele de poliție pentru a strânge mai multe informații despre acest incident, ale cărui circumstanțe sunt încă neclare.

Please join me in praying for the two National Guardsmen who were just shot moments ago in Washington D.C.@DHSgov is working with local law enforcement to gather more information. — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) November 26, 2025

22:14

Poliția din Washington DC a anunțat că un suspect a fost arestat.

🚨BREAKING: DC Police confirm that one suspect is in custody after 2 National Guard members were shot in Washington, DC. | @thestoryfnc @aishahhasnie pic.twitter.com/QTaLlClSxT — Fox News (@FoxNews) November 26, 2025

22:09

The Guardian relatează că doi soldați din Garda Națională ar fi fost împușcați. Starea celor doi nu este cunoscută la acest moment.

Atacul armat a avut loc chiar în centrul Washington DC, în apropierea Casei Albe.

Poliția Metropolitană a transmis pe X că se află la locul împușcăturilor și a sfătuit oamenii să evite zona.

De altfel, numeroase vehicule de intervenție au fost văzute sosind la fața locului.

Conform presei, locul incidentului este lângă stația de metrou Farragut West, care e situată la circa 1,5 kilometri de Casa Albă.

Militari din trupele Gărzii Naționale din mai multe state americane se află de mai multe luni în Washington DC, ca parte a campaniei președintelui Donald Trump de combatere a criminalității în capitala țării, campanie care s-a extins între timp și în alte orașe din țară.