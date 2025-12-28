Donald Trump, discuție cu Vladimir Putin înaintea întâlnirii cu Volodimir Zelenski. Anunțul președintelui american

Liderul Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat duminică seară că a avut o convorbire telefonică „bună și foarte productivă” cu omologul său rus, Vladimir Putin, înaintea întâlnirii pe care urmează să o aibă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în Florida.

„Tocmai am avut o convorbire telefonică bună și foarte productivă cu președintele Rusiei, Putin, înaintea întâlnirii mele (…) de astăzi cu președintele Ucrainei, Zelenski”, a declarat Trump, într-o postare pe Truth Social.

Volodimir Zelenski s-a deplasat în Statele Unite pentru o întâlnire cu omologul său american, în Florida, la Mar-a-Lago, iar în centrul discuției va fi proiectul de plan în 20 de puncte privind încheierea războiului lansat de Rusia împotriva Ucrainei în februarie 2022.

După săptămâni de discuții pentru modificarea unui proiect anterior, în 28 de puncte, considerat că este mult prea apropiat de principalele cerințe ale Moscovei, Zelenski a spus săptămâna aceasta că majoritatea pozițiilor s-au apropiat semnificativ.

„Ca să fiu sincer, planul în 20 de puncte la care am lucrat este 90% gata. Sarcina noastră este să îl ducem la 100%. Fiecare întâlnire și fiecare conversație ne aduce mai aproape de rezultatul dorit”, a declarat liderul ucrainean, vineri, potrivit Kyiv Post.

Citește și Acordul care poate pune capăt războiului: Toate cele 20 de puncte ale planului aflat astăzi pe masa discuțiilor dintre Trump și Zelenski

Sâmbătă, Vladimir Putin a acuzat Ucraina că nu se grăbește să obțină pacea, amenințând-o că, dacă nu dorește să rezolve conflictul în mod pașnic, atunci Rusia își va atinge toate obiectivele prin forță.

„Dacă autoritățile de la Kiev nu vor să rezolve această problemă pe cale pașnică, vom rezolva toate problemele cu care ne confruntăm prin mijloace militare”, a spus Putin, citat de TASS.

Declarațiile liderului rus au venit în urma unui atac masiv pe care l-au lansat forțele ruse asupra Ucrainei, cu sute de drone și zeci de rachete, care l-a făcut pe președintele ucrainean să declare că Rusia își demonstrează dorința de a continua războiul, în timp ce Kievul dorește pacea.