Donald Trump îl acuză pe Obama că a dezvăluit informații clasificate despre extratereștri

Președintele SUA Donald Trump a declarat, joi, că predecesorul său Barack Obama a dezvăluit „informații clasificate” atunci când a sugerat în glumă într-un podcast că extratereștrii există, scrie AFP.

„A dezvăluit informații clasificate, nu se cuvenea să o facă”, a spus Donald Trump, întrebat în avionul prezidențial despre recentele afirmații ale lui Barack Obama, care au reanimat teoriile conspirației legate de acest subiect.

„Nu știu dacă există sau nu”, însă fostul președinte democrat „a comis o gravă greșeală”, a continuat Donald Trump, care îl critică frecvent pe Obama.

Fostul președinte Barack Obama a publicat, duminică, un mesaj prin care clarifică afirmațiile recente privind existența extratereștrilor, după ce un răspuns oferit într-un podcast a generat speculații la nivel global, potrivit The Guardian.

Barack Obama a reacționat duminică pe Instagram, după ce un fragment dintr-un interviu acordat lui Brian Tyler Cohen a devenit viral pe internet. Întrebat dacă extratereștrii sunt reali, fostul președinte a răspuns: „Sunt reali, dar eu nu i-am văzut”.

El a continuat: „Nu sunt ținuți în Zona 51. Nu există nicio facilitate subterană, cu excepția cazului în care există o conspirație enormă și au ascuns-o de președintele Statelor Unite”.

Declarațiile sale au fost preluate de publicații cunoscute din toată lumea, precum revista Time. Ulterior, acesta a revenit cu detalii pe Instagram: „Am încercat să mă țin de spiritul rundei rapide, dar, din moment ce a atras atenția, permiteți-mi să clarific. Statistic, universul este atât de vast încât șansele ca acolo să existe viață sunt mari”.

Obama a subliniat că distanțele mari dintre sistemele solare fac vizitele puțin probabile: „În timpul președinției mele nu am văzut nicio dovadă că extratereștrii ar fi luat contact cu noi. Serios!”.