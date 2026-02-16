Barack Obama, noi declarații despre misterul extratereștrilor: „Statistic, posibil să existe”. Ce spune despre Zona 51

Fostul președinte Barack Obama a publicat un mesaj prin care clarifică afirmațiile recente privind existența extratereștrilor, după ce un răspuns oferit într-un podcast a generat speculații la nivel global, potrivit The Guardian.

Barack Obama a reacționat duminică pe Instagram, după ce un fragment dintr-un interviu acordat lui Brian Tyler Cohen a devenit viral pe internet. Întrebat dacă extratereștrii sunt reali, fostul președinte a răspuns: „Sunt reali, dar eu nu i-am văzut”.

El a continuat: „Nu sunt ținuți în Zona 51. Nu există nicio facilitate subterană, cu excepția cazului în care există o conspirație enormă și au ascuns-o de președintele Statelor Unite”.

Declarațiile sale au fost preluate de publicații cunoscute din toată lumea, precum revista Time. Ulterior, acesta a revenit cu detalii pe Instagram: „Am încercat să mă țin de spiritul rundei rapide, dar, din moment ce a atras atenția, permiteți-mi să clarific. Statistic, universul este atât de vast încât șansele ca acolo să existe viață sunt mari”.

Obama a subliniat că distanțele mari dintre sistemele solare fac vizitele puțin probabile: „În timpul președinției mele nu am văzut nicio dovadă că extratereștrii ar fi luat contact cu noi. Serios!”.

Ce este Zona 51

O teorie a conspirației susține că guvernul american ascunde extratereștri în Zona 51, o bază aeriană secretă din Nevada. În 2019, peste un milion de persoane s-au înscris online pentru a „asalta” baza, însă la fața locului s-au adunat doar aproximativ 150 de persoane. Evenimentul s-a încheiat fără incidente majore și s-a transformat într-un festival de muzică.

Documentele declasificate în 2013 au dezvăluit că pista bazei era utilizată pentru testarea proiectelor de supraveghere aeriană U-2 și Oxcart. Potrivit acestor documente, testele la mare altitudine au provocat o creștere masivă a numărului de raportări de OZN-uri în acea perioadă.