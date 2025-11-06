Cine îl poate aduce pe Putin la masa negocierilor? Răspunsul venit de la Londra respinge comparația între două războaie majore, dar indică o excepție

LONDRA, REGATUL UNIT - 4 NOIEMBRIE 2025: Secretarul de stat pentru apărare, John Healey, sosește la Downing Street pentru a participa la ședința săptămânală a cabinetului britanic. FOTO: Rasid Necati Aslim / AFP / Profimedia

Un înalt oficial de la Londra a oferit informații actualizate cu privire la eforturile „Coaliției de Voință” de a asigura o pace durabilă în Ucraina odată ce luptele vor înceta.

Secretarul britanic al apărării, John Healey, a insistat miercuri că președintele american Donald Trump este capabil să-l convingă pe omologul său rus, Vladimir Putin, să participe la discuțiile de pace privind războiul din Ucraina, chiar dacă negocierile continuă să stagneze.

Întrebat de Politico dacă un armistițiu în Ucraina este mai dificil de realizat decât cel din Fâșia Gaza, dintre Israel și Hamas, Healey a răspuns că nu se poate face o comparație între cele două situații – decât cu o singură excepție.

„Președintele Trump este persoana care îl poate aduce pe Putin la masa negocierilor și care poate pune capăt conflictului”, a declarat secretarul britanic, în timpul unui zbor din Norvegia spre Paris, în timp ce se îndrepta spre o întâlnire cu noul ministru francez al apărării. Trump a jucat un rol cheie în negocierea instabilului armistițiu dintre statul evreu și gruparea militantă palestiniană Hamas.

Healey a subliniat că activitatea „Coaliției de Voință” („coaliția voluntarilor”) – aliații Ucrainei care s-au angajat să ofere securitate în cazul unei încetări a focului – este „reînnoită în mod regulat, astfel încât să putem simți cu adevărat că suntem pregătiți, în momentul în care va veni pacea, să intervenim și să contribuim la asigurarea acesteia”.

Sediul „Coaliției de Voință” este acum funcțional la Paris și include personal militar britanic de rang înalt.

Healey a făcut aceste declarații după o reuniune a Forței Expediționare Comune la Bodø, un oraș din Norvegia, unde membrii „coaliției voluntarilor” au semnat un nou parteneriat cu Ucraina.

Putin nu a făcut niciun pas înapoi de când a fost anulată întâlnirea planificată cu Trump în capitala Ungariei, la Budapesta, iar președintele SUA a decis să sancționeze cele mai mari două companii petroliere ale Rusiei – Lukoil și Rosneft. De atunci, tensiunile dintre SUA și Rusia nu au făcut decât să crească, ambele părți amenințând că vor relua testele cu arme nucleare.

În timpul recentei sale întâlniri cu președintele chinez Xi Jinping, Trump a declarat că Beijingul și Washingtonul colaborează pentru a pune capăt războiului din Ucraina, dar „uneori, trebuie să-i lași (pe adversari, n.r.) să se lupte”.