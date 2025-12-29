Donald Trump, întâlnire cu Benjamin Netanyahu la Mar-A-Lago. Premierul israelian: „Niciodată nu am avut un prieten ca el la Casa Albă”

Președintele Donald Trump îl găzduiește pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la stațiunea sa Mar-a-Lago din Florida. Reconstrucția Gazei se numără printre „cele cinci subiecte majore” pe care cei doi lideri le vor discuta, afirmă președintele SUA.

Întâlnirea lui Donald Trump cu premierul israelian Benjamin Netanyahu a început astăzi, puțin înainte de ora locală 14:00. Trump le-a sugerat reporterilor că s-au înregistrat deja „multe progrese”, potrivit CNN.

„Am făcut deja multe progrese. Am avut o întâlnire de aproximativ cinci minute și am rezolvat deja trei dintre dificultăți”, a declarat președintele SUA înainte ca presa să fie rapid invitată să părăsească sala. El a spus mai devreme că va discuta despre „cinci subiecte majore” cu Netanyahu în timpul întâlnirii lor din sudul Floridei.

De asemenea, liderul american a afirmat că Gaza, a cărei reconstrucție va începe „destul de curând”, va fi unul dintre subiectele abordate.

Netanyahu l-a numit pe Trump „norocul întregii lumi”

Aflat la Mar-a-Lago, Netanyahu a făcut câteva declarații despre relația sa cu Trump, numindu-l pe liderul de la Casa Albă „norocul întregii lumi”.

„Niciodată nu am avut un prieten ca președintele Trump la Casa Albă. Nici măcar pe aproape. Și cred că puteți judeca acest lucru nu doar după frecvența întâlnirilor noastre, ci și după conținutul și intensitatea lor. Cred că Israelul este foarte norocos să îl aibă pe președintele Trump la conducerea Statelor Unite și, aș spune, la conducerea lumii libere, în acest moment. Cred că nu este doar norocul Israelului. Cred că este norocul întregii lumi”, a spus el.

Întâlnirea de la Mar-a-Lago este cea de-a șasea dintre cei doi de la revenirea lui Trump la putere, în urmă cu 11 luni.

Printre punctele de discuție preconizate pentru întânire se numără viitorul relațiilor cu noul guvern sirian, reînarmarea Iranului și rolul Hezbollah în Liban, potrivit BBC. Cel mai important aspect va fi discutarea progreselor înregistrate în acordul de încetare a focului din Gaza, în privința căruia guvernul israelian a adoptat mai multe poziții divergente față de cele ale guvernului american.

Delegația americană pentru întâlnirea de luni include mai mulți membri ai cabinetului președintelui și câțiva dintre aliații săi cheie: șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, secretarul de stat Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth, ginerele președintelui Jared Kushner, adjunctul șefului de cabinet Dan Scavino și trimisul special Steve Witkoff.