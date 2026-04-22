Mutarea pe care o pregătește Trump în negocierile cu Iranul, deși de la Teheran a venit o decizie „definitivă”

Președintele american Donald Trump intenționează să acorde iranienilor un termen limitat pentru a veni cu „propunerea unitară” menită să relanseze negocierile diplomatice, au declarat miercuri pentru CNN două surse familiarizate cu discuțiile interne.

Nu este momentan clar dacă mesajul lui Trump a ajuns la iranieni.

Administrația de la Washington nu dorește să prelungească pe termen nelimitat armistițiul, au precizat sursele, și nu dorește să acorde Iranului timp pentru a tărăgăna și mai mult negocierile.

Președintele era reticent în privința prelungirii armistițiului inițial dincolo de termenul limită de miercuri, au spus sursele. El dorește ca un acord să fie finalizat cât mai curând posibil și sperase că presiunea unui termen limită îi va forța pe iranieni să se așeze la masa negocierilor înainte de expirarea armistițiului.

Cu toate acestea, principalii consilieri ai lui Trump consideră că există disensiuni în cadrul conducerii iraniene și că iranienii nu au un consens cu privire la poziția lor pentru a-i împuternici pe negociatori să finalizeze un acord, a relatat anterior postul american de televiziune.

Decizia lui Trump de a acorda Teheranului mai mult timp pentru a prezenta o „propunere unificată”, așa cum a caracterizat-o el, reflectă dorința administrației americane de a soluționa războiul pe cale diplomatică, precum și reticența acesteia de a relua atacurile militare, au mai spus sursele.

Între timp, președintele american consideră că blocada impusă de SUA asupra Strâmtorii Ormuz va menține presiunea asupra iranienilor pe durata negocierilor. Totuși, membrii echipei lui Trump recunosc că, cu cât blocada durează mai mult, cu atât mai mari vor fi pagubele aduse economiei mondiale, au adăugat sursele.

Iranul afirmă că decizia sa de a nu participa la negocieri este „definitivă”

Teheranul a afirmat că decizia sa de a nu participa la cea de-a doua rundă de discuții de pace cu SUA în Pakistan este „definitivă”, a scris miercuri agenția semioficială iraniană Tasnim, potrivit Agerpres.

Această decizie a fost anunțată cu puțin timp înainte ca Donald Trump să declare că va prelungi armistițiul pentru a da mai mult timp negocierilor, în condițiile în care actuala încetare a focului de două săptămâni urma să expire miercuri seară, ora Washingtonului.

Potrivit Tasnim, Pakistanul – în calitate de mediator – a fost informat cu privire la decizia Iranului, luată în scopul de a proteja pe deplin drepturile poporului iranian.

Agenția de presă Tasnim mai scrie că, în pofida propagandei și a speculațiilor răspândite de presa și oficiali din SUA, echipa de negociatori iranieni nu se va deplasa miercuri în Pakistan pentru reluarea discuțiilor, din diverse motive ce au fost transmise deja SUA prin intermediul Pakistanului.

SUA, potrivit Tasnim, au continuat blocada navală împotriva Iranului și au formulat ceea ce a descris drept „pretenții excesive” în cadrul recentelor schimburi de opinii dintre cele două părți, ceea ce, potrivit sursei, a împiedicat realizarea unor progrese semnificative. Conform aceleiași media iraniene, presiunea navală exercitată de SUA, inclusiv blocada și alte „acțiuni ostile”, împreună cu ceea ce a descris drept încălcări ale angajamentelor, au obstrucționat participarea Iranului la următoarea rundă de negocieri de la Islamabad.

Trump a anunțat marți seartă târziu că prelungirea armistițiului și a spus că SUA au acceptat să amâne o lovitură planificată împotriva Iranului pentru a acorda Teheranului timp să prezinte o „propunere unitară” înaintea unor posibile negocieri.

„Având în vedere faptul că guvernul Iranului este profund divizat – ceea ce nu este deloc surprinzător – și la cererea mareșalului Asim Munir și a prim-ministrului Shehbaz Sharif din Pakistan, ni s-a solicitat să amânăm atacul asupra Iranului până când liderii și reprezentanții acestei țări vor reuși să prezinte o propunere comună. Prin urmare, am ordonat armatei noastre să continue blocada și, în toate celelalte privințe, să rămână pregătită și capabilă, și voi prelungi, așadar, încetarea focului până în momentul în care propunerea lor va fi prezentată și discuțiile vor fi încheiate, într-un fel sau altul. Președintele DONALD J. TRUMP”, a scris președintele american, într-un mesaj publicat pe Truth Social.

Între timp, Mahdi Mohammadi, consilierul pentru afaceri strategice al președintelui parlamentului iranian, a afirmat miercuri, după postarea lui Trump pe Truth Social, că prelungirea armistițiului anunțată de Trump este o „manevră” pentru a câștiga timp pentru un atac surpriză, avertizând că presiunea continuă exercitată de SUA pe mare ar necesita un răspuns militar din partea Teheranului.

„Prelungirea armistițiului de către Trump nu înseamnă nimic. Partea învinsă nu poate dicta condiții. Continuarea asediului nu este diferită de un bombardamente și trebuie întâmpinată cu o reacție militară. Mai mult, prelungirea armistițiului de către Trump este cu siguranță o manevră pentru a câștiga timp pentru un atac-surpriză. A sosit momentul ca Iranul să preia inițiativa”, a scris acest consilier, într-o postare pe X.

Se preconiza ca delegațiile Iranului și SUA să se întâlnească săptămâna aceasta pentru a doua rundă de discuții în Pakistan, după eșecul primei sesiuni de convorbiri în zilele de 11 și 12 aprilie.