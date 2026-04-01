Iranul tocmai a cerut un armistițiu, afirmă Trump. Ce condiție pune ca să ia în considerare cererea

Depozitul de petrol Shahran din Teheran, cuprins de flăcări uriașe în urma atacurilor comune SUA-Israel, pe 8 martie 2026. FOTO: SalamPix/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Noul lider al Iranului tocmai a cerut Statelor Unite un armistițiu, a afirmat miercuri președintele american Donald Trump, într-o postare pe Truth Social, dar a precizat că nu va lua în considerare încetarea ostilităților decât după redeschiderea strâmtorii Ormuz, scriu AFP, Reuters și CNN.

„Președintele noului regim din Iran, mult mai puțin radicalizat și mult mai inteligent decât predecesorii săi, tocmai a cerut Statelor Unite ale Americii un ARMISTIȚIU!”, a scris liderul de la Casa Albă.

„Vom lua în considerare această cerere atunci când Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă, liberă și sigură. Până atunci, aruncăm Iranul în neființă sau, cum se spune, îl vom trimite înapoi în epoca de piatră!!! Președintele DJT”, a adăugat Trump, în mesajul său.

Momentan nu există nicio confirmare independentă a afirmației lui Trump privind cererea de armistițiu venită din partea Teheranului.

De asemenea, nu este clar nici dacă președintele iranian, invocat de Trump în mesaj, are autoritatea de a vorbi în numele regimului care conduce Republica Islamică.

Trump a transmis anterior că deschiderea Strâmtorii Ormuz nu reprezintă o problemă pentru Statele Unite și a sugerat că aceasta se va redeschide imediat ce războiul se va încheia.

Președintele american va ține un discurs televizat cu privire la războiul din Iran miercuri seară, la ora locală 21:00 (în noaptea de miercuri spre joi, la ora 04:00 în România).

Trump amenință cu retragerea SUA din NATO

Mai devreme în cursul zilei, Donald Trump a afirmat că ia în considerare în mod serios să retragă SUA din NATO, pentru că aliații nu au susținut acțiunea militară americană împotriva Iranului, potrivit unui interviu acordat publicației britanice Daily Telegraph.

Trump a descris alianța drept un „tigru de hârtie” și a afirmat că retragerea Statelor Unite din tratatul de apărare este acum „dincolo de reconsiderare”, a relatat ziarul britanic.

El a spus că avea de mult timp îndoieli cu privire la credibilitatea NATO.

„Da, aș spune că (este) dincolo de orice reconsiderare”, a declarat Trump pentru ziar când a fost întrebat dacă va reconsidera apartenența SUA la alianță după conflict.

„Nu am fost niciodată convins de NATO. Întotdeauna am știut că era un tigru de hârtie, iar (președintele rus Vladimir) Putin știe și el asta, apropo”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Cu o zi înainte, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a refuzat să reafirme angajamentul SUA față de apărarea colectivă a NATO, spunând că decizia va depinde de președintele Trump, după ce aliații europeni nu au sprijinit Washingtonul în războiul contra Iranului.

Și șeful diplomației americane, Marco Rubio, a pus sub semnul întrebării, mai mult ca oricând, legătura transatlantică cu NATO, spunând marți că Washingtonul va trebui să își „reexamineze” relațiile cu alianța militară atlantică odată ce războiul împotriva Iranului se va încheia.