Donald Trump Jr. în România și cei 13 oameni extrem de importanți pentru soarta noastră

Locul unde fiul președintelui SUA nu va avea timp să ajungă.

Pentru că nu are nicio calitate oficială în administrația de la Washington, vizita lui Donald Trump Jr. poate promite orice. Are avantajul de a nu putea măsura niciunul dintre efecte. Indiferent ce se va întâmpla după, în alegeri prezidențiale din 4-18 mai, în afaceri sau în politica românească, se va spune: „Vedeți, e clar că are o legătură!”.

Avem acest talent, care nu cadrează cu statulul de a șaptea țară după dimensiunea populației din Uniunea Europeană, de a căsca ochii în speranța că „ceva din afară” ne va face viața mai ușoară. Ion Cristoiu a folosit cândva expresia: „Președinții români dau ocol Casei Albe cu o brichetă la îndemână, poate-poate iese președintele SUA ca să tragă o țigară”.

Din când în când, coborâm încrederea în noi până la nivelul de a delega juniorilor președinților americani toată puterea fricilor noastre. Povestea dintre fiul lui Biden și dosarul miliardarului Popovici a rămas învăluită în mister.

De data aceasta însă, e posibil să realizăm că, până la ce fac alții la Washington, pentru România e mai important ce facem noi la Bolintin. Dacă ne trezim devreme la Bolintin, poate ajungem și la Bruxelles, la Londra și la Washington. Cu această declarație a întâmpinat, indirect, președintele Ilie Bolojan vizita lui Donald Trump Jr.

„Am 13 colegi, 13 grădinari, nişte oameni simpli”

Invitat sâmbătă la emisiunea „Insider Politic” de la Prima TV, Ilie Bolojan a spus că „am 13 colegi, 13 grădinari, nişte oameni simpli, care fac naveta de la Bolintin, din zona Giurgiu, deci vin o oră jumate în fiecare dimineaţă, pe un salariu destul de mic, şi lucrează din greu”.

Are ziaristul Sebastian Zachmann talentul de a scoate de la oamenii politici lucruri pe care de obicei aceștia nu le spun. Am aflat că avem un președinte interimar care a fost curios să afle cine Dumnezeu ține atât de curată curtea Cotrocenilor. Cine sădește florile, cine plivește și cine udă iarba. Doar atât, cine udă iarba? Da, dar vorba răspunsului antologic al administratorului stadionului Wembley, povestită de Cornel Dinu: „Iarba arată bine pentru că o udăm zi de zi”, i-a zis englezul. „Doar atât?”, s-a mirat Dinu. „Da, o udăm zi de zi, de sute de ani”.

Ilie Bolojan a ținut să discute cu cei 13 grădinari care, zi de zi, vin din Bolintin, Giurgiu, ca să lucreze la Cotroceni. „Şi grădinarul ăla, care şi-a făcut treaba, a făcut ca astăzi, când au venit câteva mii de oameni să vizite Cotroceniul, să se simtă bine plimbându-se printr-un parc care este îngrijit, care este pus la punct. Aşa e şi într-o guvernare. Dacă nu ai echipe puternice şi nu ai oameni serioşi, n-ai făcut nimic”, a spus președintele, foarte serios.

Tragedie e comisă de oamenii puternici, fără simțul tragediei

Apropo de seriozitate. În mesajele sale despre nevoia de pace în Ucraina, președintele SUA Donald Trump invocă sistematic suferința nenecesară, pierderile de vieți și tragedia care are loc. Dar Vladimir Putin nu are simțul tragediei. Liderii înțelepți gândesc tragic și reflectează îngrijorați, pentru a evita tragedia. Putin nu face asta, printre altele, așa cum a povestit corespondentul ziarului Kommersant de la Kremlin, pentru că președintele Federației Ruse intră rar în starea tragică de om.

Așa că drama noastră, astăzi, concret, nu ar fi să se supere Donald Trump cel mic. Să fie sănătos fiului președintelui SUA, cu tot alaiul său, și, mai ales, să fie sănătoși cei 13 grădinari de la Bolintin. Acolo nu va ajunge Donald Trump Jr., nici nu e misiunea lui.

Ilie Bolojan a fost președintele interimar care a vorbit apreciativ despre munca unor cetățeni români. Asta la noi se întâmplă rar, când ne referim unii la alții. Ar fi frumos să le mărească salariile. Ei sunt cei 13 ronini ai trifoiului în lumea războiului.