Trump Jr, în vizită în Republica Srpska, la invitația fiului lui Milorad Dodik, liderul naţionalist pro-rus al sârbilor din Bosnia

Fiul cel mare al președintelui SUA, Donald Trump Jr, a sosit marți la Banja Luka, capitala entității autonome sârbe din Bosnia-Herțegovina, Republica Srpska, pentru întâlniri cu lideri din mediul de afaceri și politicieni într-o vizită descrisă în mod oficial ca fiind una de lucru, relatează agenția Hina.

Autoritățile din Republika Srpska au prezentat vizita ca o dovadă a îmbunătățirii relațiilor cu actuala administrație americană de la Washington, citează Agerpres.

Trump Jr a sosit cu un avion privat, sub o securitate strictă, și a susținut un discurs cu ușile închise despre cooperarea în domeniul afacerilor și despre tendințele geopolitice globale.

Mai multe părți din centrul orașului au fost închise și a fost desfășurată o prezență puternică de forțe de poliție și vehicule blindate.

În pofida faptului că nu deține un rol oficial în guvern, Trump Jr conduce afacerea familiei, Trump Organization, împreună cu fratele său Eric Trump.

Anul trecut, el a discutat despre posibile investiții în Belgrad cu președintele sârb Aleksandar Vucic, dar planurile nu s-au materializat din cauza opoziției puternice a publicului față de un proiect finanțat de familia Trump pe ruinele fostului sediu al Statului Major General al Armatei Populare Iugoslave (JNA).

„Un spectacol de imagine”

Igor Dodik, fiul liderului partidului de guvernământ SNSD, Milorad Dodik, a declarat că vizita lui Donald Trump Jr. la Banja Luka a fost organizată la invitația sa, „pe bază prietenească”.

Un apropiat al lui Dodik, Ana Trisic-Babic, a comentat în legătură cu această vizită, apreciind că ea reprezintă un semnal important că entitatea sârbă bosniacă iese din izolare internațională, inclusiv din cea impusă de sancțiunile americane împotriva lui Dodik.

Reprezentanții opoziției au criticat vizita ca fiind un „spectacol de imagine”, punând la îndoială faptul că ea ar putea avea vreo semnificație politică sau instituțională reală sau vreun impact asupra relațiilor cu Washingtonul.