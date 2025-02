Donald Trump jubilează după ce Taylor Swift a fost huiduită la Super Bowl: „Lumea se vindecă” – VIDEO

Donald Trump a ironizat-o luni pe Taylor Swift, după ce populara cântăreață americană a fost huiduită duminică în timpul finalei Super Bowl, campionatul de fotbal american, şi a victoriei Philadeplphia Eagles în faţa Kansas City, relatează revista Variety, citată de News.ro.

Taylor Swift, care are o relaţie cu una dintre vedetele echipei Kansas City, Travis Kelce, a fost huiduită când chipul ei a apărut pe ecranele gigant ale Caesars Superdome din New Orleans, în timpul unei pauze din meci.

Donald Trump venise şi el să asiste la finala campionatului de fotbal american, fiind primul preşedinte în exerciţiu prezent la acest eveniment de vârf al sportului din Statele Unite.

Chiar dacă a părăsit stadionul la scurt timp după a doua repriză, el nu s-a sfiit să o atace pe cea mai populară cântăreață americană din ultimii ani.

„Singura care a avut o noapte mai grea decât Kansas City Chiefs a fost Taylor Swift”, a scris el pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

Preşedintele american redistribuise anterior şi o postare de pe un alt cont, care sublinia contrastul dintre huiduielile la adresa lui Taylor Swift şi ovaţiile pe care le-a primit când chipul său a apărut pe ecran în timpul interpretării imnului american.

The reaction to President Trump vs Taylor Swift at the Super Bowl — America has spoken



