VIDEO Donald Trump jignește două jurnaliste. „Taci, purcelușo!” / „Ești o persoană și o reporteră groaznică”

Președintele SUA Donald Trump s-a enervat când jurnalista Mary Bruce de la ABC News a pus mai multe întrebări în timpul întâlnirii sale cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite. Săptămâna trecută, liderul de la Casa Albă i-a spus unei reportere de la Bloomberg News: „Taci, purcelușo!”, scrie The New York Times.

Cel mai recent atac al lui Donald Trump asupra presei a avut loc marți în Biroul Oval, în timpul întâlnirii cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, pe care jurnalista ABC l-a întrebat despre moartea violentă a unui editorialist al Washington Post la Consulatul Saudit din Istanbul în 2018. Serviciile secrete americane au declarat că atacul a fost efectuat la ordinul prințului.

„Nu trebuie să-l faci de râs pe oaspetele nostru punându-i o astfel de întrebare”, i-a spus Trump jurnalistei Mary Bruce, catalogând ulterior întrebarea ei ca fiind „oribilă, insubordonată și pur și simplu teribilă”.

ABC News' Chief White House Correspondent Mary Bruce asked Pres. Trump and Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman about journalist Jamal Khashoggi's murder and the anger 9/11 families have expressed over the visit because of Saudi Arabia's alleged role. https://t.co/7fVh09CzQI pic.twitter.com/dukVdO8xI7 — ABC News (@ABC) November 19, 2025

„Mulți oameni nu-l plăceau pe domnul despre care vorbiți”, a spus Trump, referindu-se la jurnalistul ucis, Jamal Khashoggi. „Indiferent dacă îl plăceați sau nu, lucrurile se întâmplă.” Prințul a negat implicarea în crimă.

Era a doua oară într-o săptămână când Trump insultă violent o femeie care îl intervieva, comentează NYT.

Vineri, aflat la bordul Air Force One, el a întrerupt-o pe reportera de la Bloomberg News, Catherine Lucey, când aceasta a încercat să-l întrebe de ce nu a făcut încă publice dosarele Epstein.

„Dacă nu există nimic incriminator în dosare, domnule, de ce nu…” a început să spună Lucey în timp ce președintele răspundea la întrebări la bordul Air Force One, potrivit The Daily Beast.

Ce spune Casa Albă

Înainte ca reportera să poată termina întrebarea însă, Trump a arătat cu degetul spre ea și a spus: „Taci! Taci, purcelușo!”.

President Trump sparked backlash after telling Bloomberg reporter Catherine Lucey to be “quiet, piggy” aboard Air Force One when she pressed him on why he opposed releasing the remaining Epstein files. pic.twitter.com/Qx7KI6xxD0 — New York Post (@nypost) November 18, 2025

Contact de The Daily Beast, un oficial de la Casa Albă i-a luat apărarea lui Donald Trump.

„Această reporteră s-a comportat într-un mod inadecvat și neprofesionist față de colegii ei din avion. Dacă vrei să dai, trebuie să fii capabil să și primești”, a declarat oficialul, dar nu a precizat ce anume din comportamentul lui Lucey au considerat ei ca fiind inadecvat sau neprofesionist.

Trump a folosit această insultă din curtea școlii și în trecut, amintește publicația americană. Alicia Machado, o fostă concurentă la Miss Universe, a spus că Trump i s-a adresat cu „Miss Piggy” când a îndemnat-o să slăbească.

Critici pentru postul ABC

Liderul american a numit postul pentru care lucrează Mary Bruce, ABC, drept „o companie de rahat” și a spus că licența de emisie a rețelei „ar trebui retrasă”.

Liderul de la Casa Albă a spus că președintele Comisiei Federale pentru Comunicații, condus de un apropiat al său, Brendan Carr, a cărui agenție acordă licențe posturilor locale „ar trebui să se ocupe de asta”.

Trump a insultat-o din nou după ce Mary Bruce a pus o altă întrebare despre motivul pentru care nu a ordonat unilateral publicarea dosarelor legate de Jeffrey Epstein.

„Nu întrebarea mă deranjează, ci atitudinea dumneavoastră”, i-a reproșat Trump lui Bruce. „Cred că sunteți o reporteră groaznică. Modul în care pui aceste întrebări.” El a adăugat: „Ești o persoană groaznică și o reporteră groaznică.”

Clubul Național de Presă a criticat marți, într-o declarație, remarcile lui Donald Trump, afirmând că moartea lui Jamal Khashoggi a fost „un atac direct la adresa libertății presei”.

„Declarațiile care par să minimizeze sau să scuze uciderea unui jurnalist au consecințe în lumea reală”, a afirmat grupul. „Ele pot submina principiul esențial potrivit căruia jurnaliștii trebuie să poată lucra fără teamă de violență sau represalii.”

Trump, amenințări recurente pentru postul ABC

Deși Trump denigrează în mod obișnuit presa, el răspunde la zeci de întrebări ale corespondenților de la Casa Albă pe parcursul unei săptămâni, uneori întâlnindu-se cu jurnaliștii de mai multe ori într-o singură zi.

ABC News nu a comentat marți insultele adresate reporterului și rețelei sale. Un purtător de cuvânt al Bloomberg News a declarat că „jurnaliștii noștri de la Casa Albă îndeplinesc un serviciu public vital, punând întrebări fără teamă sau favoruri”.

Trump a amenințat în repetate rânduri că va revoca licența de difuzare a ABC în ultimele luni, făcând acest lucru adesea după ce jurnaliștii postului i-au pus întrebări care nu i-au plăcut. De asemenea, el a dat în judecată ABC News anul trecut pentru defăimare. Rețeaua a plătit 16 milioane de dolari pentru a soluționa procesul.

În weekend, Trump l-a atacat pe prezentatorul de televiziune Seth Meyers într-o postare pe Truth Social, după ce prezentatorul emisiunii de noapte de la NBC l-a făcut în mod constant pe președintele american ținta glumelor sale, potrivit NPR.

Președintele SUA a îndemnat rețeaua prezentatorului să „îl concedieze IMEDIAT!”. Carr, care are competență de reglementare asupra NBC, a repostat mesajul lui Trump pe X.