Donald Trump l-a atacat dur pe George Clooney pentru că a obținut cetățenia franceză. Ce mesaj a avut președintele SUA

Președintele SUA, Donald Trump, l-a atacat în noaptea de Revelion pe actorul George Clooney pentru că a obținut cetățenia franceză, alături de soția și copiii săi, și chiar a profitat de ocazie pentru a afirma că Franța suferă de o „problemă gravă de delincvență” din cauza imigrației, relatează EFE, citată de Agerpres.

Într-un mesaj postat pe rețeaua sa Truth Social, președintele american a opinat că obținerea cetățeniei franceze de către George și Amal Clooney este o „veste bună” pentru că sunt „doi dintre cei mai proști prezicători politici din toate timpurile”.

„Au devenit oficial cetățeni ai Franței, care, din păcate, se confruntă cu o problemă gravă de criminalitate din cauza gestionării foarte proaste a imigrației, foarte asemănătoare cu cea pe care am avut-o cu adormitul Joe Biden”, a transmis Trump.

„Vă amintiți când Clooney l-a părăsit pe Joe în timpul unei strângeri de fonduri doar pentru a trece de partea altei candidate de top, Jamala(K!)?”, a spus Trump.

În opinia liderului de la Casa Albă, „Clooney a primit mai multă publicitate pentru politica sa decât pentru filmele sale puține și mediocre. Nu era deloc o vedetă de cinema, era pur și simplu un tip normal care se plângea constant de bunul simț în politică”.

Actorul american George Clooney, soția sa Amal Alamuddin (născută în Liban) și cei doi copii ai lor, Ella și Alexander (ambii născuți în Regatul Unit), au obținut cetățenia franceză prin decret, conform Jurnalului Oficial al Republicii Franceze, într-un decret aprobat pe 26 decembrie.

Ministerul francez de Externe a justificat acordarea cetățeniei franceze lui George Clooney și familiei sale pentru contribuția, datorită notorietății actorului american, la influența și imaginea internațională a Franței.