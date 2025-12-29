George Clooney, soția și copiii săi au obținut cetățenia franceză

George Clooney alături de soția sa Amal, fotografiați în data de 3 octombrie 2025 la Muzeul de Istorie Naturală de la Londra, unde fundația lor caritabilă a organizat o strângere de fonduri, FOTO: INSTAR Images / Profimedia

Actorul american George Clooney, soția sa Amal Alamuddin Clooney și cei doi copii ai lor au primit cetățenia franceză, conform unui decret de naturalizare publicat sâmbătă în Monitorul Oficial, transmite luni agenția France Presse.

Dezvăluit de Paris Match, decretul se referă la cuplul Alamuddin Clooney și la gemenii lor în vârstă de opt ani, citează Agerpres.

Departe de Hollywood, actorul, cunoscut pentru rolurile sale emblematice din serialul „ER” și filmele seriei „Ocean’s”, și soția sa libanezo-britanică, avocat de profesie, își petrec o parte din viață în Franța.

„Îmi place cultura franceză, limba voastră, chiar dacă stau la fel de prost după 400 de zile de lecții”, a declarat actorul și regizorul în vârstă de 64 de ani pentru postul RTL la începutul lunii decembrie.

Cuplul a achiziționat o casă provensală și o podgorie în Brignoles, un oraș din departamentul Var, în 2021.

Citește și George Clooney spune că și-a mutat familia la o fermă din Franța fiindcă nu voia ca gemenii săi să crească în SUA

„Aici nu le sunt făcute poze copiilor noștri. Nu există paparazzi care pândesc în fața porților școlii. Acest lucru este esențial pentru noi”, a adăugat el.

Chiar dacă familia Clooney nu își petrece tot timpul în sudul Franței, această moșie este „cel mai fericit loc pentru noi”, a afirmat actorul, care a câștigat un Oscar pentru „Syriana” (2005).

Între timp, și compatriotul său, regizorul Jim Jarmusch, a anunțat vineri la radio France Inter intenția sa de a solicita cetățenia franceză. „Mi-ar plăcea să am un alt loc unde să pot evada din Statele Unite”, a declarat el, explicând atracția sa pentru „cultura franceză”.