Donald Trump l-a întrebat pe un ministru norvegian despre Premiul Nobel pentru Pace într-o discuție despre tarife: „Din senin”

Discuția a avut loc luna trecută după ce președintele american l-a sunat pe ministrul finanțelor din Norvegia pentru a discuta despre tarifele comerciale. În timpul discuției, Trump a întrebat și despre Premiul Nobel pentru Pace, a dezvăluit joi cotidianul norvegian de afaceri Dagens Naeringsliv, citat de Reuters.

Mai multe țări, printre care Israel, Pakistan și Cambodgia, l-au nominalizat pe Trump la Premiul Nobel pentru Pace. Ei au motivat nominalizarea prin contribuția liderului american la negocierea acordurilor de pace sau a armistițiilor. Trump a declarat, la rândul său, că merită distincția acordată de Norvegia, câștigată în trecut de patru dintre predecesorii săi de la Casa Albă.

„Din senin, în timp ce ministrul de finanțe Jens Stoltenberg se plimba pe stradă în Oslo, Donald Trump l-a sunat”, a relatat Dagens Naeringsliv, citând surse anonime. „Voia Premiul Nobel – și să discute despre tarife.”

Casa Albă, Ministerul Finanțelor din Norvegia și Comitetul Nobel norvegian nu au răspuns la solicitările de comentarii făcute de cotidianul norvegian.

Cu sute de candidați nominalizați în fiecare an, laureații sunt aleși de Comitetul Nobel norvegian, ai cărui cinci membri sunt numiți de parlamentul norvegian, conform voinței industriașului suedez din secolul al XIX-lea, Alfred Nobel.

Câștigătorul ediției 2025 va fi anunțat în luna octombrie, la Oslo.

Ziarul norvegian relatează că nu este prima dată când Trump aducea în discuție premiul într-o conversație cu Stoltenberg, fost secretar general al NATO înainte de a reveni în politica națională.

Stoltenberg a spus că apelul cu Trump a avut ca scop discutarea tarifelor comerciale și a cooperării economice înainte de apelul lui Trump către prim-ministrul norvegian Jonas Stoere. Întrebat dacă Trump a deschis subiectul Premiului Nobel pentru Pace, el a refuzat să comenteze. „Nu voi intra în detalii cu privire la conținutul conversației”.

Stoltenberg a declarat că la convorbire au participat mai mulți oficiali ai Casei Albe, printre care secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer.