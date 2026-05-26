Donald Trump, la spitalul militar Walter-Reed. Un anunț, așteptat în câteva ore

Donald Trump s-a prezentat marți la controlul medical anual, cu câteva zile înainte de a împlini 80 de ani și într-un moment în care starea de sănătate a președintelui american face obiectul speculațiilor, scrie AFP.

El a ajuns la spitalul militar Walter-Reed, de lângă Washington, în jurul orei locale 8:50 (12:50 GMT). Agenda liderului american indică faptul că are o întâlnire la ora locală 13:30 (17:30 GMT), la Casa Albă.

President Donald Trump headed to Walter Reed National Military Medical Center for his annual physical.



The White House said he will receive preventive medical and dental checkups ahead of his 80th birthday.



Un buletin al examinărilor medicale ale președintelui este publicat, de obicei, la câteva ore sau câteva zile după efectuarea acestora.

Nivelul de amănunte dezvăluite public este, însă, la latitudinea Casei Albe.

Miliardarul republican – cel mai în vârstă președinte care a depus jurământul în Statele Unite – dă asigurări în mod regulat că se bucură de o sănătate fizică și mintală bună, în special în comparație cu predecesorul său, democratul Joe Biden.

Însă, de la revenirea lui la putere în ianuarie 2025, președintele american a fost văzut din când în când cu vânătăi pe mâna dreaptă, uneori acoperite cu machiaj și atribuite administrării de aspirină ca tratament cardiovascular de rutină.

Guvernul american a dezvăluit, de asemenea, că Donald Trump suferă de insuficiență venoasă cronică, o afecțiune răspândită și benignă, care provoacă umflături la picioare sau crampe.

În octombrie, Donald Trump a efectuat al doilea control medical din 2025. Raportul publicat în urma acestui control de rutină indica faptul că se bucura de „o sănătate excelentă” și că vârsta lui cardiacă era „cu aproximativ 14 ani mai mică” decât vârsta reală.