Donald Trump menține blocada Strâmtorii Ormuz, după ce Iranul a anunțat că circulația navelor este permisă. Condiția pusă de președintele SUA

După ce Iranul a anunțat că a deschis Strâmtoarea Ormuz pentru circulația navelor comerciale, Donald Trump a precizat, într-o postare pe Truth Social, că marina militară a SUA nu va ridica blocada navală impusă Iranului.

Deși imediat după anunțul Teheranului, Donald Trump a mulțumit Iranului pentru decizia luată, președintele american a revenit cu o postare în care a spus că în continuare nu va fi permis tranzitul navelor dinspre și către Iran.

Trump vrea astfel să forțeze Iranul să cadă de acord asupra punctelor din negocierile de pace asupra cărora nu s-a ajuns încă la o soluție comună.

„Strâmtoarea Ormuz este complet deschisă (…) însă blocada navală va rămâne complet în vigoare în ceea ce privește Iranul, până când acordul cu Iranul este 100% complet. Acest proces ar trebui să meargă foarte repede întrucât cele mai multe puncte sunt deja negociate”, a scris Donald Trump pe rețeaua Truth Social.

Anunțul inițial al Teheranului

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a anunțat vineri că tranzitul tuturor navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz este „complet deschis” pentru „perioada rămasă a armistițiului”, în conformitate cu încetarea focului din Liban, potrivit SkyNews și Reuters.

Seyed Abbas Araqchi a scris într-o postare pe platforma X că măsura va permite tranzitul „tuturor navelor comerciale” prin strâmtoare.

„În conformitate cu armistițiul din Liban, tranzitul tuturor navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz este declarat complet deschis pentru perioada rămasă a armistițiului, pe ruta coordonată, așa cum a fost deja anunțată de Organizația Porturilor și Transportului Maritim din Republica Islamică Iran”, a transmis șeful diplomației iraniene.

Armistițiul dintre Statele Unite și Iran expiră pe 22 aprilie, în timp ce încetarea focului din Liban a fost anunțată ieri și este prevăzută să dureze 10 zile.