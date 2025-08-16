Secretul din Alaska iese la iveală: Putin a refuzat armistițiul, vrea întâi tratat și apoi încetarea focului / Donald Trump, mesaj după ce a vorbit la telefon cu Zelenski și liderii europeni și NATO: „Toți au spus aceasta e cea mai bună cale”

Umbrele lui Vladimir Putin și Donald Trump la conferința de presă de după întâlnirea din Alaska. Foto: Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Președintele american Donald Trump a spus că cea mai bună cale pentru încheierea războiului din Ucraina este să se obțină direct un acord de pace, fără un acord de oprire a ostilităților. Altfel spus, negocierile vor avea loc fără armistițiu, pe fondul continuării războiului – asta a acceptat Trump din partea lui Putin.

„O zi minunată și foarte reușită în Alaska! Întâlnirea cu președintele Vladimir Putin al Rusiei a decurs foarte bine, la fel și convorbirea telefonică târzie cu președintele ucrainean Zelenski și cu diverși lideri europeni, inclusiv cu foarte respectatul secretar general al NATO”, a scris Donald Trump pe rețeaua sa, Truth Social.

„Toți au convenit că cea mai bună cale de a pune capăt războiului îngrozitor dintre Rusia și Ucraina este să se ajungă direct la un acord de pace, care ar pune capăt războiului, și nu la un simplu acord de încetare a focului, care de multe ori nu este respectat”, a adăugat președintele american.

Trump a confirmat anunțul făcut de Zelenski, că va merge la Washington luni după-amiază, pentru o întălnire la Casa Albă.

„Dacă totul va decurge bine, vom programa o întâlnire cu președintele Putin“, a adăugat Donald Trump.

Putin nu vrea un armistițiu

Anterior, surse ale presei americane dezvăluiseră că Trump i-a spus lui Zelenski și liderilor NATO cu care a vorbit pe drumul de întoarcere din Alaska că Putin nu vrea un armistițiu și că cea mai bună variantă este un acord de pace complet obținut cât mai repede.

Președintele SUA le-a spus lui Zelenski și liderilor NATO că Putin nu dorește un armistițiu și preferă un acord cuprinzător pentru a pune capăt războiului, a afirmat corespondentul pentru afaceri globale al Axios, Barak Ravid.

Potrivit unei surse prezente în timpul apelului telefonic, Trump a spus: „Cred că un acord de pace rapid este mai bun decât un armistițiu”, a scris pe X Barak Ravid.

Zelenski susține o întâlnire trilaterală

Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă dimineață că a vorbit o oră la telefon cu Donald Trump după ce acesta a încheiat summitul cu Vladimir Putin din Alaska și că la convorbire s-au alăturat apoi liderii europeni, pentru încă o oră și jumătate .

Zelenski a spus că se va duce luni la Washington să discute cu Trump „toate detaliile privind încetarea uciderilor și a războiului.”

„Susținem propunerea președintelui Trump pentru o întâlnire trilaterală între Ucraina, SUA și Rusia. Ucraina subliniază că problemele cheie pot fi discutate la nivel de lideri, iar un format trilateral este potrivit pentru acest lucru”, a adăugat el.