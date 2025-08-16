Prima reacție a lui Zelenski după întâlnirea Trump-Putin: Luni mă duc la Washington să discut toate detaliile pentru oprirea războiului / Cine s-a adăugat ”call”-ului Trump – Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a vorbit o oră la telefon cu Donald Trump după ce acesta a încheiat summitul cu Vladimir Putin din Alaska și că la convorbire s-au alăturat apoi liderii europeni, pentru încă o oră și jumătate .

Zelenski a spus că se va duce luni la Washington să discute cu Trump toate detaliile privind încetarea uciderilor și a războiului.

Ce a scris Zelenski pe contul său de X:

„Am avut o conversație lungă și substanțială cu președintele SUA. Am început cu discuții individuale, înainte de a invita liderii europeni să ni se alăture. Această convorbire a durat mai mult de o oră și jumătate, inclusiv aproximativ o oră de conversație bilaterală cu președintele Trump.

Ucraina își reafirmă disponibilitatea de a depune eforturi maxime pentru a ajunge la pace. Președintele Trump m-a informat despre întâlnirea sa cu liderul rus și despre principalele puncte ale discuției lor. Este important ca puterea Americii să aibă un impact asupra evoluției situației.

Susținem propunerea președintelui Trump pentru o întâlnire trilaterală între Ucraina, SUA și Rusia. Ucraina subliniază că problemele cheie pot fi discutate la nivel de lideri, iar un format trilateral este potrivit pentru acest lucru.

Luni, mă voi întâlni cu președintele Trump la Washington, D.C., pentru a discuta toate detaliile privind încetarea uciderilor și a războiului. Sunt recunoscător pentru invitație.

Este important ca europenii să fie implicați în fiecare etapă pentru a asigura garanții de securitate fiabile împreună cu America. Am discutat, de asemenea, semnalele pozitive din partea americană privind participarea la garantarea securității Ucrainei. Continuăm să ne coordonăm pozițiile cu toți partenerii. Mulțumesc tuturor celor care ne ajută.”

Trump a vorbit în avion cu Zelenski, liderii europeni și NATO

Anterior, Casa Albă anunțase că Donald Trump a vorbit „îndelung” la telefon cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski la finalul întâlnirii cu Vladimir Putin din Alaska. Ulterior, Trump i-a sunat și pe liderii NATO.

Trump l-a sunat pe Zelenski în timpul zborului înapoi la Washington DC, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, într-o declarație de presă.

Președintele a petrecut o mare parte din zborul de șase ore la telefon. După convorbirea telefonică cu Zelenski, Trump a vorbit cu liderii NATO, a spus Karoline Leavitt, fără să dezvăluie subiectul discuțiilor.

Președintele SUA a sunat-o pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și pe alți lideri europeni pentru a-i informa despre întâlnirea sa din Alaska cu Vladimir Putin, a anunțat sâmbătă un purtător de cuvânt al Comisiei.

La convorbire au luat parte și preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer şi secretarul general al NATO Mark Rutte.