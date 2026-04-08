ULTIMA ORĂ Trump, cea mai nouă informație despre războiul cu Iranul, oferită la televiziunea lui favorită, cu puțin timp înainte să expire ultimatumul

Donald Trump ține o conferință de presă, pe 6 aprilie 2026, la Casa Albă din Washington DC. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Președintele american Donald Trump a declarat marți că administrația sa se află în mijlocul unor „negocieri aprinse” cu privire la războiul cu Iranul, pe fondul ultimatumului stabilit, în cadrul căruia a amenințat că va viza infrastructura energetică a țării.

Liderul de la Casa Albă a refuzat însă să ofere detalii despre aceste discuții.

„Nu pot să vă spun, pentru că în acest moment suntem în negocieri aprinse”, a spus Trump pentru Fox News, într-un scurt interviu telefonic, când a fost întrebat ce părere are despre discuții.

Trump a precizat totuși că urmează să fie informat în detaliu cu privire la propunerea prim-ministrului pakistanez Shehbaz Sharif privind un armistițiu de două săptămâni, notează CNN. La această propunere, a transmis marți mai devreme Casa Albă, „va veni un răspuns”.

„Pot spune asta – că îl cunosc foarte bine (pe premierul pakistanez, n.r.). Este un om foarte respectat, peste tot”, a mai declarat Trump pentru Fox.

Trump: Apelul Iranului ca populația să formeze scuturi umane în jurul centralelor electrice, „total ilegal”

Într-o altă scurtă convorbire telefonică, de data aceasta cu NBC News, Donald Trump a refuzat de asemenea să ofere informații actualizate cu privire la stadiul negocierilor cu Iranul, dar a criticat aspru apelul Teheranului către tinerii din țară de a se alinia în cadrul unor lanțuri umane în jurul centralelor electrice pe care președintele american a amenințat că le va bombarda.

„Total ilegal. Nu au voie să facă asta”, a spus liderul de la Casa Albă, potrivit The Guardian.

Întrebat ce l-a motivat să afirme în mesajul publicat dimineață că „o întreagă civilizație va muri în această seară”, o amenințare care a transmis unde de șoc la nivel global, Trump s-a limitat să răspundă: „Va trebui să vă dați seama singuri.”

Propunerea Pakistanului

Prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif, i-a cerut președintelui SUA Donald Trump să extindă cu două săptămâni termenul-limită pe care l-a fixat Iranului pentru a pune capăt blocadei petrolului din Golf, a relatat anterior Reuters.

Pakistanul a fost intermediarul prin care Statele Unite și Iranul au comunicat condițiile lor pentru încetarea ostilităților, însă mediatorii de la Islamabad nu au obținut semnale că cele două state ar fi dispus la un compromis.

„Pentru a permite diplomației să-și urmeze cursul, îi cer în mod onest președintelui Trumă să extindă termenul-limită cu două săptămâni. Pakistanul, cu toată sinceritatea, cere fraților iranieni să deschidă strâmtoarea Ormuz pentru o perioadă similară de două săptămâni, ca semn de bunăvoință”, a scris Shehbaz Sharif, într-o postare pe rețeaua de socializare X.

Încercarea premierului pakistanez de a obține un minim compromis a venit cu numai câteva ore înainte de expirarea ultimatului dat Iranului de către Trump pentru redeschiderea circulației maritime prin strâmtoarea Ormuz.

Între timp, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat, într-un comunicat de presă, că președintele Trump a primit propunerea.

„Președintele a fost informat cu privire la propunere și va urma un răspuns”, a declarat Leavitt, într-un comunicat de presă.

Niciuna dintre tabere nu a dat semne în ultimele ore că ar fi dispusă la concesii. Donald Trump este „singurul” care știe „ce va face” în Iran, a declarat marți purtătoarea sa de cuvânt, Karoline Leavitt, cu câteva ore înainte de expirarea ultimatumului, în noaptea de marți spre miercuri, ora 3.00, ora României.

Lanțuri umane în Iran

Mii de persoane au format marți lanțuri umane în fața centralelor electrice și pe podurile din diferite orașe ale Iranului pentru a protesta față de amenințările lui Donald Trump cu efectuarea unor bombardamente asupra acestor infrastructuri, conform agențiilor EFE și Agerpres.

La Teheran, sute de persoane s-au adunat în fața celei mai mari centrale electrice a țării, centrala Damavand, purtând drapele iraniene și condamnând amenințările americane, conform imaginilor difuzate de televiziunea de stat iraniană.

În orașul Kermanshah din vestul țării un grup de protestatari s-a adunat în fața centralei electrice Bisotun, având asupra lor fotografii cu fostul ayatollah Ali Khamenei, ucis pe 28 februarie în prima zi a bombardamentelor americano-israeliene, și cu succesorul și fiul său, Mojtaba Khamenei, denunțând atacurile asupra infrastructurilor electrice drept o crimă de război.

Lanțuri umane au fost de asemenea formate în fața termocentralei orașului Tabriz, în nord-vestul țării, și a centralei electrice Shahid Rajaei din orașul Qazvin, în nord.

Mobilizări de acest fel au fost replicate în alte părți ale țării. În orașul Dezful, în sud-vest, studenții au format un lanț uman pe podul istoric al orașului, pod ce are o vechime de peste 1.700 de ani.

Aceste acțiuni fac parte dintr-o campanie guvernamentală care a îndemnat tinerii din toată țara să formeze lanțuri umane pentru a „ilustra un simbol al unității și rezistenței în fața inamicului”.

Personalități culturale iraniene, printre care muzicianul Ali Gamsari și cântărețul Benyamin Bahadori, s-au instalat încă de luni în apropierea unor astfel de infrastructuri.

Luni, președintele american a amenințat Iranul că va dezlănțui „iadul” asupra acestei țări atacându-i podurile și centralele electrice dacă până în noaptea de marți spre miercuri (ora României) nu va redeschide strâmtoarea Ormuz.

„O întreagă civilizație va muri în seara asta, și nu va mai fi readusă niciodată la viață. Nu vreau să se întâmple asta, dar probabil că se va întâmpla”, a amenințat marți, din nou, Trump.

Ca ripostă în urma războiului declanșat de SUA și Israel, Iranul permite acum doar trecerea selectivă a navelor prin Strâmtoarea Ormuz, un coridor maritim crucial, prin care este transportat aproximativ 20% din petrolul mondial.