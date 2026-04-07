Amenințarea lui Donald Trump pentru Iran: „O întreagă civilizație va pieri în această seară”

Liderul de la Casa Albă a lansat marți cea mai dură amenințare la adresa Iranului, într-un moment în care ultimatumul adresat regimului de la Teheran este pe cale să expire.

Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat din nou Iranul marți să încheie un acord, afirmând că „o întreagă civilizație va pieri în această seară” dacă nu se ajunge la un acord pentru a pune capăt conflictului.

„O întreagă civilizație va pieri în această seară, fără să mai poată fi readusă vreodată la viață. Nu vreau să se întâmple asta, dar probabil că așa va fi”, a spus el.

„Totuși, acum că avem parte de o schimbare completă și totală a regimului, în care predomină minți diferite, mai inteligente și mai puțin radicalizate, poate că se va întâmpla ceva revoluționar și minunat, cine știe?”, a continuat el.

„Vom afla în această seară, unul dintre cele mai importante momente din istoria lungă și complexă a lumii. 47 de ani de șantaj, corupție și moarte vor lua sfârșit în sfârșit. Dumnezeu să binecuvânteze marele popor al Iranului!”, a mai spus Trump.

Negocieri fără rezultat

Iranul a refuzat să redeschidă Strâmtoarea Ormuz și să accepte un acord de încetare a focului, în condițiile în care în noaptea de marți spre miercuri expiră termenul limită stabilit de președintele american Donald Trump până la care Teheranul trebuie să accepte termenii săi sau să fie „eliminat”.

Teheranul a respins o propunere a SUA, mediată de Pakistan, pentru un armistițiu imediat și ridicarea blocadei efective a Strâmtorii, urmată de discuții privind un acord de pace mai amplu în termen de 15-20 de zile, a declarat pentru Reuters o sursă la curent cu planul.

Iranul a răspuns cu o contrapropunere cu zece clauze, printre care încetarea conflictelor din regiune, un protocol pentru trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz, ridicarea sancțiunilor și reconstrucție, a scris agenția oficială de știri IRNA.

„Iranul a respins armistițiul și a insistat pentru nevoia pentru o încheiere definitivă a conflictului”, potrivit IRNA.

Trump a afirmat luni că „întreaga țară poate fi eliminată într-o singură noapte, iar acea noapte ar putea fi mâine seară”. El a spus că va distruge centralele electrice și infrastructura iraniană dacă Teheranul refuză să accepte înainte de termenul limită.

Ultimatumul expiră marți la ora 20:00 EDT (miercuri ora 03:00 noaptea) în România.

Trump a spus că dacă Teheranul nu cedează, în următoarele patru ore, până la miezul nopții EDT (miercuri ora 07:00 în România), „fiecare pod din Iran va fi distrus” și „fiecare centrală electrică din Iran va fi scoasă din funcțiune, va arde, va exploda și nu va mai fi folosită niciodată”.

Atacuri americane și israeliene intensificate

Prețurile petrolului au crescut marți, în perspectiva termenului limită stabilit de Trump, sub amenințarea unor atacuri asupra centralelor electrice și a altor infrastructuri.

Iar atacurile asupra Iranului s-au intensificat, incluzând lovituri asupra podurilor feroviare și rutiere, a unui aeroport și a unei fabrici petrochimice, precum și a liniilor electrice, potrivit presei iraniene.

Conform unei surse israeliene, atacurile israeliene pe teritoriul Iranului au vizat toate căile de transport – căile ferate, podurile și autostrăzile principale.

Sursa a declarat pentru CNN că Israelul consideră că Iranul folosește aceste rute pentru a mobiliza camioane care transportă muniție, rachete și lansatoare de rachete.

Într-o declarație făcută marți, Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au cerut cetățenilor iranieni să evite călătoriile cu trenul pe întreg teritoriul Iranului.

Armata americană a lansat și ea noi atacuri asupra unor ținte militare de pe insula strategică Kharg, a declarat marți un oficial american pentru Reuters, precizând că atacurile nu au afectat infrastructura petrolieră.

În acest timp, Consiliul de Securitate al ONU urmează să voteze marți o rezoluție privind protejarea transportului comercial în strâmtoare, dar într-o formă semnificativ diluată, după ce China, care deține dreptul de veto, s-a opus autorizării folosirii forței, au declarat diplomați citați de Reuters.