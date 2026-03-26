Donald Trump, noi amenințări pentru Iran: „Nu există întoarcere”

Președintele american Donald Trump a avertizat joi Iranul să „ia în serios” un acord care să pună capăt la aproape patru săptămâni de lupte, după ce ministrul său de externe a declarat că Teheranul analizează propunerea SUA, dar că nu au existat discuții privind încheierea războiului.

„Negociatorii iranieni sunt foarte diferiți și «ciudați». Ne «imploră» să facem o înțelegere, lucru pe care ar trebui să-l facă, deoarece au fost anihilați militar, fără șanse de revenire, și totuși declară public că doar «se uită la propunerea noastră». GREȘIT!!! Ar fi bine să se apuce serios de treabă cât mai curând, înainte să fie prea târziu, pentru că odată ce se întâmplă asta, NU EXISTĂ ÎNTOARCERE și nu va fi frumos!”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Afirmațiile lui Trump au venit într-un moment în care bilanțul economic și umanitar al conflictului crește, penuria de combustibil răspândindu-se la nivel mondial, determinând companiile și țările să se lupte pentru a limita consecințele, potrivit Reuters.

„Discuții indirecte” între SUA și Iran au loc prin intermediul medierii oferite de Pakistan, iar alte state, inclusiv Turcia și Egipt, susțin, de asemenea, eforturile de mediere, a declarat ministrul de externe al Pakistanului.

Iran: „Politica noastră este de a continua rezistența”

Ministrul de externe iranian, Abbas Araqchi, a declarat că acest lucru nu echivalează cu negocieri. „Mesajele transmise prin intermediul țărilor noastre prietene și răspunsul nostru prin declararea pozițiilor noastre sau emiterea avertismentelor necesare nu se numesc negocieri sau dialog”, a declarat Araqchi miercuri seară.

„În prezent, politica noastră este de a continua rezistența și de a apăra țara și nu avem nicio intenție de a negocia”, a adăugat el.

Trump nu a identificat cu cine negociază SUA în Iran, mulți oficiali de rang înalt aflându-se printre miile de persoane ucise în Orientul Mijlociu de când SUA și Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie. Iranul a lansat de atunci atacuri împotriva Israelului, a bazelor americane și a statelor din Golf.

Deși afirmațiile lui Araqchi au sugerat o oarecare disponibilitate a Teheranului de a negocia încetarea războiului dacă cererile iraniene ar fi îndeplinite, orice astfel de discuții s-ar dovedi probabil foarte dificile, având în vedere pozițiile exprimate de ambele părți.

O propunere americană în 15 puncte pentru a pune capăt conflictului include cereri care variază de la demontarea programului nuclear al Iranului și limitarea rachetelor sale până la predarea efectivă a controlului asupra Strâmtorii Hormuz, potrivit unor surse și rapoarte.

Iranul și-a întărit poziția de la începutul războiului, cerând garanții împotriva viitoarelor acțiuni militare, compensații pentru pierderi și control formal asupra Strâmtorii Ormuz, spun surse iraniene.