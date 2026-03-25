Trump a trimis Iranului un plan de pace în 15 puncte. Ce conține și de ce nimeni nu știe dacă un armistițiu e cu adevărat aproape

Este neclar dacă planul este discutat de oficialii de la Teheran, dacă propunerile sunt acceptabile și dacă oficialii din Israel sunt și ei de acord, spun diplomați și oficiali citați de Reuters, New York Times și The Guardian.

Donald Trump a transmis Iranului un plan de pace, potrivit unei surse citate de Reuters, președintele SUA exprimându-și marți optimismul cu privire la încheierea războiului care durează de aproape o lună, într-un moment în care și Teheranul a anunțat că va permite petrolierelor „neostile” să treacă prin strâmtoarea Ormuz.

Semnele timide ale unei soluții diplomatice au apărut în ciuda unor noi atacuri – o rachetă iraniană lovind în Israel, care, la rândul său, a intensificat presiunea pe mai multe fronturi și a promis să preia controlul asupra unei fâșii din sudul Libanului.

În acest timp, noi forțe americane se îndreaptă spre Orientul Mijlociu, într-o mișcare care poate fi interpretată în mai multe feluri – inclusiv ca o pregătire pentru o eventuală escaladare a conflictului.

Trump, ale cărui declarații din ultimele zile au oscilat între promisiunea unor atacuri masive asupra Iranului și optimism privind încheierea conflictului, a afirmat că Statele Unite se află „în negocieri chiar în acest moment” cu Iranul – însă Teheranul nu a confirmat nicio discuție oficială.

Un plan în 15 puncte

Mai multe surse citate de New York Times, Bloomberg și Reuters au vorbit despre un plan de pace în 15 puncte , care ar fi fost trimis Iranului prin intermediul Pakistanului.

Este neclar însă dacă propunerile SUA oferă o noutate, prin comparație cu negocierile eșuate de dinainte de război, și la fel de neclar este dacă regimul de la Teheran este dispus să ia în considerare punctele de vedere ale SUA sau dacă Israelul susține propunerile.

Detaliile exacte ale propunerii în 15 puncte rămân neclare, deși Trump a sugerat public că orice acord ar trebui să includă o interdicție ca Iranul să obțină vreodată o armă nucleară sau să îmbogățească materiale radioactive în scopuri civile.

Postul israelian Channel 12 a afirmat că Statele Unite urmăresc un armistițiu de o lună pentru a discuta planul în 15 puncte.

Presa israeliană a mai afirmat că planul ar include desființarea programului nuclear al Iranului, încetarea sprijinului acordat grupurilor proxy din regiune și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

New York Times, care a scris pentru prima dată despre existența planului, a spus că acesta vizează inclusiv programul balistic iranian.

Un plan reșapat?

Alte surse și-au exprimat neîncrederea în planul SUA. Citând diplomați care au cunoștință despre discuții, The Guardian a scris că planul se bazează de fapt pe o propunere prezentată de echipa de negociatori americani în cadrul discuțiilor privind programul nuclear de acum aproape un an.

Acel plan inițial în 15 puncte a constituit baza negocierilor de la sfârșitul lunii mai 2025, cu puțin timp înainte ca discuțiile să eșueze din cauza atacurilor aeriene israeliene și americane asupra programului nuclear iranian.

Unii diplomați apropiați negocierilor au declarat că nu cred că există un nou document american radical diferit și că, chiar dacă SUA ar lucra la un astfel de plan, acesta nu a fost încă prezentat iranienilor.

Planul din mai 2025, descris de SUA ca o listă de condiții, conținea un număr mare de propuneri pe care Iranul le-ar fi găsit greu de acceptat, inclusiv desființarea programului nuclear, dar și restricții aplicate utilizării de către Iran a fondurilor eliberate în urma ridicării sancțiunilor.

Planul promitea să ridice doar o parte a sancțiunilor impuse Iranului.

Trump e optimist, Teheranul neagă negocierile

Aflat marți în Biroul Oval, Trump a declarat că mai mulți oficiali americani sunt implicați în negocieri, menționându-i pe vicepreședintele JD Vance și pe secretarul de stat Marco Rubio.

El a spus anterior că trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele său, au purtat discuții cu omologii iranieni duminică seara.

Regimul de la Teheran a negat în mod repetat existența unor negocieri.

Pe fondul acestor mesaje contradictorii cu privire la negocieri, mai multe surse media au relatat că liderii regionali sunt angajați în eforturi diplomatice în culise pentru a ajuta la negocierea unui sfârșit al războiului.

Marți dimineață, premierul pakistanez Shehbaz Sharif a scris pe X că țara sa este dispusă să faciliteze discuțiile dintre cele două țări. Trump a distribuit o captură de ecran a postării lui Sharif pe contul său oficial de Truth Social mai târziu în dimineața zilei de marți.

Calmarea burselor

Optimismul exprimat de Trump a avut un efect asupra piețelor, într-un momenht în care costurile războiului au început să crească îngrijorător. Prețul petrolului a scăzut, iar acțiunile au înregistrat o creștere.

În ciuda deschiderilor din partea Washingtonului, Iranul și Israelul nu au dat semne de încetare a conflictului. Nu a fost de asemenea clar imediat dacă Israelul a aprobat această abordare.

Oficialii israelieni au susținut că vor continua să lovească Iranul, chiar în timp de Trump vorbea despre negocieri.

Teheranul nu a dat nici el semne că ar fi dispus să facă compromisuri. Miercuri, forțele armate iraniene au transmis un mesaj care exclude negocierile de încetare a focului cu administrația Trump.

„Nivelul conflictelor voastre interne a ajuns la un punct în care negociați chiar cu voi înșivă”, se arată în declarație, potrivit agenției de știri de stat IRIB News. Aceasta a adăugat că Iranul nu va permite ca prețurile de piață ale petrolului și energiei să revină la nivelurile anterioare până când toate amenințările la adresa țării nu vor fi eliminate complet.

O concesie a Iranului

Conflictul a dus la creșterea prețurilor la petrol, gaze și alte bunuri, deoarece vasele comerciale evită să traverseze Strâmtoarea Ormuz, iar atacurile Iranului afectează infrastructura de rafinare și prelucrare a gazelor din regiune.

Doar câteva petroliere au trecut prin strâmtoare de la începutul conflictului.

Marți, Iranul a informat totuși Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite și Organizația Maritimă Internațională că „navele neostile” pot tranzita strâmtoarea Ormuz dacă se coordonează cu autoritățile iraniene, potrivit unei note consultate marți de Reuters.

„A fost un cadou foarte mare, care valorează o sumă enormă de bani”, a spus Trump. „A fost un gest foarte frumos din partea lor”, a adăugat el.