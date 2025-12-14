Donald Trump „nu a citit niciodată” noua strategie de securitate a SUA. Cine se afla în spatele politicii externe anti-europene a liderului de la Casa Albă

Noua strategie de securitate națională a SUA, prezentată săptămâna trecută, vorbește despre un „declin economic” european și despre o posibilă dispariție a civilizației europene. Autorul principal al documentului este un susținător al mișcării MAGA care a comparat alegerile prezidențiale din 2016 cu un avion deturnat, potrivit unei analize The Guardian.

Pe 5 decembrie, Casa Albă a publicat oficial noua strategie de securitate a țării în care solicită „cultivarea rezistenței” în Europa, avertizând că continentul subminează democrația, blochează pacea în Ucraina și se confruntă cu „dispariția civilizației” din cauza migrației ridicate și a scăderii natalității.

Documentul a fost primit ca un șoc de aliații europeni ai SUA, care au reacționat vehement. „Donald Trump nu ar trebui să intervină în Democrația europeană”, a spus Ursula von der Leyen.

O analiză The Guardian, scrisă de corespondentul său pentru afaceri internaționale de la Washignton, Andrew Roth, răspunde la două întrebări importante: „Cine se afla în spatele politicii externe anti-europene a lui Trump” și „Cum se creează un manifest de politică externă pentru un președinte american care conduce din instinct?”.

Autorul noii strategii de securitate a SUA: un susținător al MAGA

Proiectul inițial i-a revenit lui Michael Anton, un susținător frecvent al mișcării MAGA, pe care oficialii l-au numit autorul principal al noii strategii radicale de securitate națională (NSS) a SUA.

Anton, fostul director de planificare politică al Departamentului de Stat, a intrat în atenția publiclui în 2016 când a comparat alegerile iminente cu un avion deturnat, în care conservatorii trebuie să zguduie radical politica SUA și să respingă pozițiile pro-imigrație care erau „semnul unui partid, al unei societăți, al unei țări, al unui popor, al unei civilizații care vrea să moară”.

„2016 sunt alegerile Zborului 93: atacați cabina de pilotaj sau veți muri”, a scris el sub un pseudonim. „Pentru a completa metafora: o președinție a lui Hillary Clinton este o ruletă rusească cu un pistol semi-automat. Cu Trump, cel puțin poți învârti cilindrul și să-ți încerci norocul.”

Nu este de mirare, așadar, că recentul NSS, de obicei un document greoi, împovărat de limbajul birocratic atent măsurat, a avut un impact devastator, scrie The Guardian.

Deși a supraviețuit unui proces birocratic dificil, de la Departamentul de Stat până la consilierii seniori ai lui Trump, și a fost publicat fără prea multă vâlvă săptămâna trecută, unele dintre recomandări erau suficient de radicale încât să determine liderii europeni să declare că euroscepticismul SUA a devenit acum „doctrină oficială”.

„Este ca un fel de divorț” între SUA și Europa

„Cred că este clar că MAGA încearcă să fie o mișcare revoluționară”, a declarat Max Bergmann, directorul programului Europa, Rusia și Eurasia al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale. „Încearcă să răstoarne complet politica externă postbelică a SUA și să schimbe cu adevărat direcția țării.”

Această gândire contrazice politică externă bipartizană de zeci de ani, care considera instituțiile europene, inclusiv NATO și Uniunea Europeană, ca aliați într-o competiție între marile puteri cu țări autoritare precum Rusia și China, notează The Guardian. Noul document consideră că cea mai mare amenințare provine din imigrație și sugerează că SUA ar trebui să curteze aliații iliberali din Europa.

„Este ca un fel de divorț”, a spus Bergmann despre reacția europeană. „Ei nu vor ca mariajul să se termine. Caută semne că Statele Unite sunt încă interesate de ea (n.r. Europa), iar acest lucru a fost un fel de confirmare că totul s-a terminat.”

Donald Trump „nu a citit niciodată acest document”

Scepticii au afirmat că NSS rareori dictează politica, că nu este legată de niciun buget și au pus la îndoială faptul că Donald Trump ar fi citit măcar eseul de 33 de pagini.

În mod tradițional, NSS este rezultatul unui proces interinstituțional complicat care duce la o „muncă de copy paste”, potrivit lui Daniel Hamilton, fost funcționar al Departamentului de Stat și profesor la Universitatea Johns Hopkins.

„Bănuiesc că nu a citit niciodată acest document și nici nu o va face vreodată”, a declarat John Bolton, fost consilier de securitate națională al lui Trump în timpul primului său mandat, care a devenit de atunci un critic proeminent al președintelui. „Nu a citit strategia de securitate națională în primul mandat și nimeni nu i-a acordat vreodată atenție.”

Însă, într-un interviu ulterior acordat Politico, Trump a repetat criticile strategiei la adresa migrației în masă, indicând că, chiar dacă nu are timp pentru un document de politică, oripilarea sa față de multiculturalism este în strânsă concordanță cu gândirea sa.

„Dacă lucrurile vor continua în același mod, multe dintre aceste țări nu vor mai fi viabile”, a declarat Trump. „Politica lor de imigrare este un dezastru. Ceea ce fac în materie de imigrare este un dezastru.”

Strategiile de securitate națională, care au fost făcute publice de administrațiile americane încă de la mijlocul anilor 1980, au servit adesea ca ring de luptă pentru diferite viziuni asupra politicii externe a SUA, oficialii rivali introducând formulări care să reflecte interesele lor cheie.

Sub conducerea lui Trump, Casa Albă a redus semnificativ personalul din cadrul aparatelor cheie de securitate națională, ca parte a eforturilor sale de a eficientiza guvernul și de a elimina „statul profund” birocratic neloial – inclusiv din cadrul Consiliului de Securitate Națională, principalul forum care coordona în mod tradițional politica de securitate națională a SUA.

Rezultatul este un document mai puțin rafinat, dar și unul care va fi mai dificil de implementat, au afirmat observatorii.

O viziune „care să stea în spatele instinctelor” liderului SUA

Cu toate acestea, NSS poate fi interpretat ca un manifest al unor consilieri apropiați ai lui Trump în domeniul politicii externe, printre care JD Vance, care a denunțat liberalismul european într-un discurs ținut la conferința de securitate de la München în februarie, și șeful adjunct al personalului Casei Albe, Stephen Miller, care a declarat că imigrația ar trebui să fie o prioritate de securitate națională pentru această administrație.

Secțiunile referitoare la America Latină reflectă îndeaproape gândirea lui Marco Rubio, secretarul de stat al lui Trump, care, după un început timid, și-a consolidat poziția printre cei mai apropiați consilieri ai președintelui, potrivit publicației britanice.

Se zvonește că Trump însuși nu are prea mult interes pentru politică. Drept urmare, consilierii lui Trump au elaborat o „formulare scrisă a instinctului visceral după care se ghidează președintele”, a declarat Hamilton, care este și membru senior non-rezident al Centrului pentru Statele Unite și Europa al Brookings Institution.

„Cam așa s-ar putea numi”, a spus el. „Probabil că nu o va scrie el însuși și nici nu o va citi, dar oamenii lui încearcă să ofere o viziune articulată asupra lumii, care să stea în spatele instinctelor sale.”

Deși documentul nu stipulează recomandări politice specifice, există semne că spiritul său este deja pus în aplicare în anumite părți ale vastei birocrații americane.

Ambasadele SUA din Europa, precum și din Canada, Australia și Noua Zeelandă, au primit ordin să colecteze date despre infracțiunile comise de imigranți, iar înalți oficiali au declarat că migrația în masă reprezintă o „amenințare existențială pentru civilizația occidentală și pentru siguranța atât a Occidentului, cât și a lumii”.

Raportul privind drepturile omului din 2024 al Departamentului de Stat, care se spune că a fost editat înainte de publicare de Anton și alți consilieri superiori ai lui Rubio, a semnalat „probleme semnificative în materie de drepturile omului” în Germania, inclusiv cenzura și antisemitismul, în timp ce a atenuat limbajul referitor la războiul Israelului în Gaza și la rapoartele privind tortura și execuțiile extrajudiciare din El Salvador.

Diplomații americani de rang înalt lansează, de asemenea, avertismente către Europa, considerând Uniunea Europeană drept un rival cheie.

„Fie marile națiuni ale Europei sunt partenerii noștri în protejarea civilizației occidentale pe care am moștenit-o de la ele, fie nu sunt”, a scris Christopher Landau, secretarul de stat adjunct care a preluat conducerea în promovarea obiectivelor administrației în materie de imigrație, la scurt timp după publicarea documentului. „Dar nu putem pretinde că suntem parteneri în timp ce aceste națiuni permit birocrației nealese, nedemocratice și nereprezentative a UE de la Bruxelles să urmărească politici de sinucidere civilizațională.”

Vitoarea politică externă MAGA

Michael Anton a părăsit guvernul în septembrie, cu câteva luni înainte de publicarea documentului. Diplomații au spus că el devenise frustrat la Departamentul de Stat, unde alți aliați puternici ai secretarului de stat, Marco Rubio, erau însărcinați cu luarea deciziilor cheie.

În cercurile conservatoare, unii au avertizat că, deși administrația Trump s-ar putea să nu pună în aplicare viziunea descrisă în NSS, potențialii succesori ai lui Trump, inclusiv Vance, au un proiect pentru o viitoare politică externă MAGA.

„Citită ca un plan pentru restul mandatului prezidențial al lui Trump, NSS poate fi supraevaluată”, a scris Wall Street Journal într-un editorial. „Dar asta nu înseamnă că poate fi ignorată. NSS reprezintă viziunea asupra lumii a celor care speră să modeleze politica americană mult după ce Trump își va încheia al doilea mandat. Ideile lor contează.”