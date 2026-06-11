Donald Trump numește un nou șef al serviciilor de informații ale SUA. De ce a renunțat la precedenta nominalizare

Președintele Donald Trump a anunțat că îl desemnează pe procurorul federal Jay Clayton ca director al Serviciului Național de Informații, după ce a întâmpinat opoziție în Congresul SUA privind persoana pe care o desemnase ca interimar în această funcție, scrie Reuters.

„Puțini oameni din comunitatea juridică sunt respectați la nivelul lui Jay. Îndemn Senatul Statelor Unite să-l confirme pe Jay în funcție cât mai repede”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

Jay Clayton este în momentul de față procuror în districtul sudic din New York.

Precedentul șef al serviciilor de informații americane, Tulsi Gabbard, care a părut uneori în dezacord cu președintele Donald Trump în privința războiului din Iran, a anunțat pe 22 mai că va demisiona din funcție, din motive personale, demisia urmând să intre în vigoare din 30 iunie.

Ulterior, Donald Trump a anunțat că Bill Pulte va fi director interimar pentru informaţiile naţionale, ceea ce a provocat o controversă în Congres. Adversarii lui susţin că acesta nu are nicio experienţă în domeniu, aşa cum prevede legea, fiind în prezent şeful Agenţiei Federale pentru Finanţarea Locuinţelor.

Pe fondul acestor dispute, Camera Reprezentanților a respins prelungirea prevederii legale privind supravegherea cetăţenilor străini pe teritoriul american fără mandat judecătoresc, cunoscută ca Articolul 702 din FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act, legea supravegherii spionajului străin).