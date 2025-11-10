Donald Trump proclamă o „săptămână a anticomunismului” în SUA: „Mesajul lor rămâne același: Renunțați la libertăți pentru confortul supravegherii”

Președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, vorbește în timpul unei întâlniri cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, în sala de ședințe a Cabinetului de la Casa Albă din Washington, DC, pe 7 noiembrie 2025. FOTO: Aaron Schwartz - Pool via CNP / DPA / Profimedia

Donald Trump a publicat luni o proclamație în care anunță că săptămâna care începe în SUA este una a „anticomunismului” și în care el îi atacă în treacăt pe adversarii săi progresiști, informează AFP, conform Agerpres.

Aceste proclamații, prin care președinții americani pun în evidență pentru o zi sau o săptămână teme pe care ei le consideră foarte importante, au o valoare mai ales simbolică.

Denunțând „una dintre ideologiile cele mai distrugătoare din istorie”, republicanul de 79 de ani scrie, în acest text difuzat de Casa Albă: „Astăzi, noi voci repetă vechi minciuni, deghizându-le sub expresii precum ‘justiție socială’ sau ‘socialism democratic’”, curentul din care se revendică Zohran Mamdani, ales recent primar al New York-ulului.

„Mesajul lor rămâne același: renunțați la libertățile voastre, aveți încredere în puterea guvernului și schimbați speranța proprietății pentru confortul vid al supravegherii”, mai afirmă Donald Trump.

Președintele american l-a calificat deja pe Zohran Mamdani drept „comunist” și a declarat într-un discurs, după alegerea acestuia din urmă primar, că americanii aveau de făcut „o alegere între comunism și bunul simț”.

Viitorul primar al New York-ului l-a sfidat public chiar în seara victoriei sale în alegerile municipale, declarând: „Donald Trump, pentru că eu știu că vă uitați, ei bine: ‘dați sonorul mai tare!’”.