Un insurgent șochează clasa politică. Cum a câștigat imigrantul socialist Zohran Mamdani primăria New York-ului și ce înseamnă asta pentru SUA

Tânărul politician democrat s-a impus în alegerile din New York cu un mesaj axat pe reducerea costului de trai și accesul newyorkezilor la servicii publice, transmis unei coaliții diverse de alegători, care a energizat tinerii și imigranții. Victoria a venit în ciuda lui Donald Trump, a îndoielilor multora din Partidul Democrat și a opoziției liderilor de afaceri din capitala financiară a lumii, scriu New York Times și Reuters.

Zohran Mamdani, un tânăr democrat de 34 de ani, membru al legislativului din New York, care s-a transformat într-o voce electrizantă pentru localnicii nemulțumiți de costul ridicat de trai și de garda veche de politicieni, a devenit marți al 111-lea primar al orașului.

Victoria sa, obținută cu voturi din tot orașul, din zonele gentrificate din Brooklyn până la enclavele de imigranți din clasa muncitoare din Queens, a încheiat triumfător una dintre cele mai remarcabile răsturnări politice din istoria New York-ului și aduce un democrat socialist la primăria orașului simbol al SUA.

Mamdani l-a învins pe fostul guvernator Andrew Cuomo pentru a doua oară, după ce se impusese în fața lui în vară, în alegerile primare, newyorkezii respingându-l categoric pentru a doua oară în cinci luni pe omul care a fost odată cea mai puternică figură a statului.

Curtis Sliwa, candidatul republican, s-a clasat pe un nesemnificativ loc trei.

Victoria lui Mamdani este o victorie a stângii progresiste în fața establishmentului politic, a conservatorilor lui Donald Trump, dar și a moderaților din Partidul Democrat, într-un moment în care mulți americani, inclusiv din New York, se plâng de costul ridicat de trai.

Dacă succesul lui Mamdani va putea fi multiplicat la nivel național pentru democrați este acum greu de spus, iar multe vor depinde și de felul în care noul primar va reuși să gestioneze problemele orașului și să ducă la îndeplinire politicile sociale ambițioase pe care le-a promis în campanie.

Cert este că Mamdani pare să-i fi inspirat și pe politicienii de stânga din Europa, din Franța, Germania sau din Parlamentul European, care au călătorit în SUA în ultimele luni pentru a stabili legături cu noua stea a progresismului.

Prezență foarte mare la vot

În discursul de victorie ținut în Brooklyn, Mamdani le-a spus susținătorilor că au răsturnat o dinastie politică și au dat putere bucătarilor, livratorilor și șoferilor de taxi, care au fost marginalizați în unul dintre cele mai scumpe orașe din lume.

„În ultimele 12 luni, ați îndrăznit să aspirați la ceva mai bun”, a spus Mamdani. „În această seară, împotriva tuturor pronosticurilor, am reușit. Viitorul este în mâinile noastre”, a spus el.

Prezența la vot a depășit două milioane de alegători, cel mai ridicat nivel de participare la una dintre alegerile municipale ale orașului din 1969.

Mamdani a câștigat cu peste 50% din voturi, dar Cuomo a obținut și el un rezultat bun, cu peste 41% din voturi. Susținut de Trump, acesta a adunat multe voturi exact din zonele în care președintele a performat în New York la alegerile prezidențiale din 2024.

Unii dintre alegători au explicat ce i-a făcut să iasă la vot: optimismul.

„Simt o speranță”, a declarat pentru New York Times Michelle McSweeney, o femeie de 44 de ani din Brooklyn. „Nu cred că m-am mai simțit așa de la Barack Obama”, a explicat ea.

Mulți tineri alegători au declarat că au fost atrași atât de vârsta și energia lui Mamdani, cât și de ideile sale populiste.

Unii newyorkezi au declarat însă că le vine greu să creadă că Mamdani, care, în calitate de membru al Adunării Legislative din Albany, a introdus doar trei proiecte de lege relativ minore în patru ani, este pregătit să conducă cel mai mare oraș al țării.

Un CV subțire

Mamdani, membru al Adunării Statului din Queens, a intrat în cursă acum un an ca un candidat al protestului, cu un CV subțire și practic fără vizibilitate la nivel municipal.

Dar concentrarea sa pe tema costului de trai și a accesului la servicii publice, campania abilă pe rețelele sociale și optimismul său afișat au atras o prezență record la vot în rândul tinerilor alegători și al grupurilor de imigranți, propulsându-l în fața rivalilor mai experimentați.

Mamdani va fi cel mai tânăr primar al orașului New York din secolul al XIX-lea, primul primar musulman și primul primar din Asia de Sud.

Născut în Uganda din părinți de origine indiană, el va fi, de asemenea, primul imigrant naturalizat care va ocupa funcția de primar de la Abraham Beame în anii 1970.

Greii partidului nu s-au grăbit să îl susțină pe Mamdani. A fost un semn al neînțelegerilor din Partidul Democrat, care este nesigur de drumul spre o eventuală victorie în fața republicanilor, la alegerile intermediare de anul viitor și în cele din urmă la următorul scrutin prezidențial.

Alături de tânărul politician au fost Bernie Sanders și Alexandria Ocasio-Cortez, la rîndul lor, membri proeminenți ai aripii de stânga a partidului.

Dar mai mulți lideri, începând cu șeful senatorilor democrați Chuck Schumer, el însuși newyorkez, nu au făcut apel la vot pentru Mamdani.

Fostul președinte Barack Obama și-a făcut părerea cunoscută târziu, dar a ales susținerea pentru Mamdani, pe care l-a sunat zilele trecute pentru a-l felicita pentru campanie.

Un plan complicat de pus în aplicare

În campanie, Mamdani a fost un insurgent împotriva establishmentului politic și de afaceri al orașului, capitala financiară a lumii.

El a propus creșterea impozitelor pentru cei bogați, gratuitate pe autobuzele publice și servicii de îngrijire a copiilor fără cost pentru toți locuitorii, înghețarea chiriilor pentru apartamentele cu chirie stabilizată și reformarea Departamentului de Poliție, pe care l-a criticat dur.

Nu va fi simplu.

El se va confrunta cu provocări profunde când va prelua funcția pe 1 ianuarie. Guvernatoarea Kathy Hochul și legiuitorii din Albany dețin controlul asupra fondurilor necesare pentru finanțarea planurilor sale.

În plus, mulți newyorkezi evrei și lideri de afaceri nu au deloc încredere în el.

Candidatul a spus că costurile propunerilor sale ar fi acoperite de noi taxe aplicate companiilor și milionarilor, care, potrivit lui, ar genera 9 miliarde de dolari – deși unele voci, precum Institutul libertarian Cato, susțin că calculele sale nu sunt corecte.

Important: el ar avea nevoie de sprijinul legislativului statal și al guvernatoarei Kathy Hochul pentru a implementa noile taxe.

Ea l-a susținut, dar a spus că este împotriva creșterii impozitelor. Cu toate acestea, Hochul a spus că dorește să susțină proiectul creșelor pentru copii, care este de departe cel mai costisitor punct de pe agendă, cu o valoare de 5 miliarde de dolari.

Meciul Mamdani-Trump

În tabăra opusă se află și președintele Trump, care l-a catalogat pe Mamdani drept un „comunist”.

Președintele l-a susținut oficial pe Cuomo în ajunul alegerilor.

Trump a amenințat de asemenea că va face din New York următoarea țintă în lupta sa cu orașele americane, posibil tăind fondurile federale și mobilizând Garda Națională, dacă Mamdani va urmări politici care nu îi plac.

Pe scenă, Mamdani l-a confruntat direct pe Trump, sugerând că orașul natal al președintelui ar putea servi drept model pentru opoziția la politicile administrației de la Casa Albă.

„Ascultați-mă, domnule președinte Trump, când vă spun asta: pentru a trece de oricare dintre noi, va trebui să treci de noi toți”, a spus el.

O coaliție de alegători

Mamdani a mobilizat o coaliție de grupuri etnice și religioase care rareori au beneficiat de o atenție atât de mare din partea unui candidat la nivel municipal.

El a făcut din transmiterea mesajului său economic către sutele de mii de musulmani din oraș o parte importantă a campaniei sale, vizitând peste 50 de moschei, unele dintre ele de mai multe ori, și organizând campanii telefonice în urdu, arabă și bengaleză, printre alte limbi.

A făcut campanie în tura de noapte, oprindu-se la Aeroportul LaGuardia pentru a se întâlni cu șoferii de taxi din oraș – mulți dintre ei musulmani de origine sud-asiatică, ca el – pentru care a intrat în greva foamei pentru a obține reducerea datoriilor în 2021.

A explicat inflația în clipuri virale în care apăreau cărucioarele cu mâncare halal din oraș și a acordat interviuri din restaurantele populare din oraș, precum Kabab King.

Nu în ultimul rând, și-a menținut angajamentul față de cauza palestiniană, în timp ce newyorkezii au ajuns să simpatizeze în general cu palestinienii mai mult decât cu israelienii.

Poziția pro-palestiniană adoptată de Mamdani a fost o altă ruptură cu establishmentul Partidului Democrat.

El a stârnit indignare în timpul campaniei pentru alegerile primare când a refuzat să condamne sintagma „globalizați intifada”. Dar după ce newyorkezii evrei și-au exprimat nemulțumirea, spunându-i că se simt în nesiguranță când aud acest termen, el a declarat că i-a descurajat pe alții să-l folosească.

O scrisoare semnată de peste 1.100 de rabini l-a citat pe Mamdani, condamnând „normalizarea politică” a antisionismului. Sondajele dinaintea alegerilor arătau totuși că alegătorii evrei sunt în mare parte împărțiți între Mamdani și Cuomo.

Săptămâni tensionate

Ultimele săptămâni ale campaniei au fost tensionate, marcate de acuzații de antisemitism și islamofobie.

Mamdani l-a acuzat pe Cuomo că a vândut orașul, sistemul său de transport și fondul său de locuințe unor donatori cu bani mulți. El a făcut în mod repetat referire la alte probleme ale lui Cuomo, care a părăsit funcția de guvernator în urma acuzațiilor de hărțuire sexuală.

La rândul său, Cuomo a încercat să-l prezinte pe Mamdani ca pe un radical de extremă stânga care ar pune în pericol finanțele și securitatea newyorkezilor.

Tonul lui Cuomo și al aliaților săi a devenit vizibil amenințător în ultimele săptămâni ale campaniei, când a încercat să atragă votanții conservatori cu mesaje care speculau teama față de credința musulmană și originea străină a lui Mamdani.

Andrew Cuomo a râs împreună cu un prezentator de radio care a spus că Mamdani ar aplauda un alt atac de tipul celui din 11 septembrie.

Curtis Sliwa, candidatul republican, l-a acuzat în mod fals că susține „jihadul global”. Iar primarul Eric Adams, care și-a suspendat campania de realegere și l-a susținut pe Cuomo, a spus că orașul riscă să cadă în „extremismul islamic” dacă acesta ar fi ales.

Viitorul Partidului Democrat?

Mamdani a ajuns la alegătorii nemulțumiți într-un moment în care încrederea în Partidul Democrat în rândul propriilor membri este la un nivel minim istoric.

Succesul lui Mamdani în New Yorkul liberal nu este neapărat o rețetă de succes la nivel național. Iar democrații din Congres par îngrijorați de implicațiile ascensiunii sale, în contextul în care tensiunile dintre moderați și progresiști din cadrul partidului persistă.

Strategii democrați, scrie BBC, au afirmat că problema pe care Mamdani o ridică pentru establishmentul partidului este că Trump și republicanii îi etichetează deja pe democrați, indiferent cât de moderați ar fi, drept socialiști.

Și se crede că această tactică a avut un anumit efect asupra alegătorilor cubanezi și venezueleni în alegerile din 2024.

Josh Gottheimer, reprezentantul democrat moderat al New Jersey, a declarat pentru Washington Post că, în opinia sa, Mamdani are „opinii extremiste” care contravin celor ale Partidului Democrat și că se teme că republicanii vor folosi exemplul Mamdani în atacurile lor politice.