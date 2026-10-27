1 milion de dolari de persoană. Cui promite Trump acești bani

Președintele american Donald Trump a promis luni că va plăti 1 milion de dolari oricărei persoane care deține informații ce duc la o condamnare pentru fraudă electorală, cu doar câteva zile înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, informează AFP.

„Orice persoană care semnalează o fraudă electorală la scrutinurile anterioare sau la alegerile de la jumătatea mandatului din 2026 va primi 1 milion de dolari în urma arestării și condamnării autorilor acestei fraude!”, a scris liderul de la Casa Albă pe platforma lui de socializare, Truth Social.

Aceasta este cea mai recentă încercare a republicanului de a pune la îndoială rezultatele alegerilor intermediare din 3 noiembrie, în urma cărora partidul său are șanse mari să piardă majoritatea în Camera Reprezentanților, sau chiar în Senat, notează Agerpres.

Vineri, Trump a făcut cunoscut că a cerut Departamentului de Justiție să depună un recurs preventiv în cazul unei victorii democrate la alegerile pentru Senat în Alaska.

El a invocat riscul de „confuzie” din cauza omonimiei dintre senatorul republican în funcție și un alt candidat care se numește tot Dan Sullivan.

Ce vrea să evite Trump

Donald Trump agită astfel spectrul unei contestări post-electorale în cazul în care partidul său va fi învins în cadrul acestor alegeri intermediare („midterms”).

Un refuz de a recunoaște rezultatele ce ar aminti de înfrângerea lui în scrutinul prezidențial din 2020 în fața lui Joe Biden, de când repetă fără temei că victoria i-a fost furată din cauza unei presupuse fraude masive.

Nu a fost adusă niciodată nicio dovadă privind existența unei fraude electorale care să fi afectat în mod semnificativ rezultatul unui scrutin în Statele Unite.

Centrul de reflecție Brookings Institution, catalogat ca fiind de centru-stânga, a examinat un set de date electorale colectate de Heritage Foundation, un grup de reflecție conservator. Brookings a identificat doar 39 de cazuri de fraudă dintr-un total de peste 100 de milioane de buletine de vot examinate în 32 de alegeri desfășurate în statul Pennsylvania pe parcursul a trei decenii.

La rândul său, Brennan Center, un organism de cercetare pentru apărarea drepturilor omului, explică: „studii amănunțite dezvăluie că frauda este foarte rară, furtul de identitate al alegătorilor este aproape inexistent, iar multe cazuri de presupusă fraudă sunt, în realitate, erori comise de alegători sau de oficialii administrativi”.