FOTO Trump insistă și publică o imagine cu el îmbrățișat de Iisus. „Nebunilor de stânga radicală s-ar putea să nu le placă asta”

Președintele american Donald Trump a publicat miercuri o imagine, aparent generată de inteligența artificială (AI), în care Iisus îl îmbrățișează, la două zile după ce a șters o postare care a stârnit critici potrivit cărora președintele republican s-ar fi comparat cu Hristos, scrie Reuters.

Imaginea, repostată pe contul lui Trump de pe Truth Social, îl înfățișează pe președintele american cu ochii închiși, atingându-se cu fruntea de tâmpla lui Iisus, care are o poziție similară. Trump stă în picioare în spatele unui microfon, iar pe fundalul imaginii apare un steag al SUA. Postarea originală avea următorul mesaj: „N-am fost niciodată un om foarte religios… dar nu vi se pare, cu toți acești monștri satanici, demonici, care sacrifică copii, fiind demascați… că Dumnezeu ar putea să-și joace cartea Trump!”.

Repostarea de miercuri a lui Trump a adăugat mesajul: „Nebunilor de stânga radicală s-ar putea să nu le placă asta, dar eu cred că este destul de drăguț!!!”.

Postarea lui Donald Trump de pe Truth Social, din 15 aprilie 2026.

Trump a intrat în conflict cu Papa Leon, primul lider al Bisericii Catolice născut în SUA și un critic deschis al războiului care a început cu atacurile SUA-Israel asupra Iranului.

Trump și-a reluat în noaptea de marți spre miercuri criticile la adresa liderului religios. Într-o postare separată pe Truth Social, Trump a scris: „Poate îi spune cineva Papei Leon că Iranul a ucis cel puţin 42.000 de protestatari nevinovaţi, complet neînarmaţi, în ultimele două luni şi că este complet inacceptabil ca Iranul să aibă o bombă nucleară”.

Marți seară, vicepreședintele JD Vance, vorbind la Universitatea din Georgia, a spus că Papa a greșit când a afirmat că discipolii lui Hristos „nu sunt niciodată de partea celor care odată mânuiau sabia și astăzi aruncă bombe” și că „este foarte, foarte important ca Papa să fie atent când vorbește despre chestiuni de teologie”.

Suveranul Pontif a răspuns la atacurile anterioare ale lui Trump spunând că „nu se teme” de administrația Trump și că va continua să-și exprime opiniile. Într-un discurs puternic ținut luni la Alger, el a denunțat puterile mondiale „neocoloniale” care, potrivit lui, încalcă dreptul internațional, fără a menționa țări anume.

Alegătorii creștini au constituit o parte esențială a bazei politice a lui Trump. Republicanul, care nu participă în mod regulat la slujbele religioase, a câștigat o majoritate largă a voturilor alegătorilor creștini, inclusiv catolici, în scrutinul din 2024.