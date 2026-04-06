LIVE VIDEO: Trump oferă acum cele mai noi informații despre soarta războiului cu Iranul. Detalii despre misiunea de recuperare a piloților americani

Președintele american Donald Trump susține luni o conferință de presă luni, alături de militari la Casa Albă, eveniment în care se așteaptă ca republicanul să dea mai multe detalii despre ultimatumul adresat Iranului.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a explicat, într-un mesaj pe contul său de pe platforma X că, din cauza cererii mari din partea presei înregistrate duminică, președintele american va răspunde întrebărilor jurnaliștilor despre conflictul din Orientul Mijlociu.

Conferința de presă a lui Trump a început la ora 13:00 în SUA (20:00, ora României).

20:21

Trump: Nu lăsăm niciun american în urmă

Donald Trump și-a început discursul lăudând operațiunea de salvare „cu adevărat istorică” a celor doi militari americani care au reușit să se catapulteze din avionul militar F-15 prbușit în Iran.

Președintele SUA afirmă că a fost o „decizie greu de luat” în ceea ce privește salvarea militarilor, dar „nu lăsăm niciun american în urmă”.

„Este o decizie riscantă, deoarece am fi putut ajunge la 100 de morți, în loc de unul sau doi”, adaugă Trump.

Liderul american spune că echipele de salvare s-au aflat sub „tir inamic foarte intens” și că un elicopter al armatei SUA are acum „găuri de gloanțe”.

20:11

Donald Trump și-a început conferința de presă.

20:10

Sala de conferințe este arhiplină

Sala de conferințe de presă de la Casa Albă este arhiplină pentru discursul lui Trump, care urmează să înceapă din moment în moment.

Doar 49 de jurnaliști au locuri alocate în sala de conferințe de presă. Într-o zi ca cea de astăzi – când președintele Trump însuși va apărea pentru a răspunde la întrebări – mica sală de conferințe este absolut plină de jurnaliști care nu au locuri alocate, înghesuiți pe marginea sălii. Mulți sunt acolo deja de ore întregi, încercând să-și asigure un loc de unde să-i pună o întrebare președintelui, notează BBC News.

20:00

Trump: Acțiunea militară ajută poporul iranian deoarece „vor să audă bombele pentru că vor să fie liberi”

Puțin mai devreme în această seară, în timpul unui eveniment de Paște la Casa Albă, Trump a susținut că acțiunea militară din Iran ajută, în cele din urmă, poporul iranian deoarece „vor să audă bombele pentru că vor să fie liberi”, ca răspuns la o întrebare adresată de PBS News.

Trump a adăugat că singurul motiv pentru care iranienii nu protestează în stradă este că „vor fi împușcați imediat” de regim, spre deosebire de atacurile în desfășurare ale SUA și Israelului asupra întregului Iran.

„Poporul iranian va riposta imediat ce va ști că nu va fi împușcat și imediat ce va putea obține arme”, a adăugat Trump. „Dacă ei ar avea arme… Iranul ar capitula în două secunde, pentru că nu ar putea face față”, a mai spus președintele american, citat de The Guardian.

Liderul de la Casa Albă a mai adăugat că regimul de la Teheran a avut „noroc” când a doborât vineri un avion de vânătoare F-15 american, dar a spus că salvarea pilotului care a suferit răni a fost „incredibilă”.

Știrea inițială: Liderul de la Casa Albă și-a început ziua de duminică amenințând din nou Iranul cu „iadul” dacă nu redeschide Strâmtoarea Ormuz până marți, amintesc agențiile EFE și Agerpres.

Trump și-a extins ultimatumul către Teheran de a deschide strâmtoarea pentru nave, altfel va ataca centralele electrice și podurile Iranului.

„Marți va fi în Iran Ziua Centralelor Electrice și Ziua Podurilor, toate într-una singură. Nimic nu se va compara cu asta!!! Deschideți Nenorocita de Strâmtoare, ticăloși nebuni, sau veți ajunge în Iad – VEȚI VEDEA! Slavă lui Allah”, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

Președintele american a postat și un mesaj care s-ar putea referi la un nou termen limită acordat Iranului, dar fără să ofere mai mult context.

„Marți, la ora 20:00 EST!”, a scris el, tot pe Truth Social.

Dacă acesta este noul termen limită, ar fi miercuri, ora 3:30, ora Teheranului.

Trump a declarat, de asemenea, pentru The Hill că nu exclude desfășurarea de trupe pe teritoriul iranian, fără a oferi detalii.

Întrebat dacă exclude trimiterea de forțe terestre în Iran, președintele american a răspuns cu un contondent „Nu”.

Termenul limită este final, anunță Trump

Puțin mai devreme în cursul zilei de luni, președintele a afirmat că termenul limită privind ziua de marți pe care l-a stabilit pentru ca Iranul să încheie un acord este definitiv, adăugând că propunerea primită din partea Teheranului este una semnificativă, dar nu suficient de bună, a relatat Reuters.

„Au făcut o propunere, și este o propunere semnificativă. Este un pas semnificativ. Nu este suficient de bună”, a spus Trump despre Iran.

„Războiul s-ar putea termina foarte repede, dacă fac ceea ce trebuie să facă. Trebuie să facă anumite lucruri. Ei știu asta, au negociat, cred, cu bună-credință”, a mai spus președintele american, în timpul unui eveniment anual, cu ocazia Paștelui, la Casa Albă.

Propunerea de armistițiu de 45 de zile, respinsă

Tot luni, Casa Albă a confirmat că mai multe țări mediatoare au propus un armistițiu de 45 de zile în războiul cu Iranul, dar președintele Trump a respins această propunere.

„Aceasta este o idee printre multe altele și președintele nu a validat-o. Operațiunea «Epic Fury» continuă și președintele se va exprima la ora 13:00”, ora Washingtonului, (20:00 ora României), a indicat un responsabil american, citat de AFP.

Potrivit publicației americane Axios, trei țări mediatoare, respectiv Pakistan, Turcia și Egipt, au propus un armistițiu de 45 de zile, ca prim pas pentru încheierea războiului declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului.

Iranul a dat luni un răspuns oficial la propunerea Statelor Unite privind încetarea războiului, după săptămâni de deliberări la înalt nivel, a transmis agenția de presă iraniană IRNA, citată de Iran International.

Teheranul a respins propusa încetare a focului cerând în schimb o soluție permanentă a conflictului în baza condițiilor cerute de Iran.

Răspunsul Iranului, formulat în zece puncte, a fost încheiat după la capătul a ceea ce IRNA a descris drep „evaluări ample la cele mai înalte niveluri ale sistemului”.

Teheranul a respins ideea unei încetări temporare a focului, invocând experiențele trecute legate de negocierile cu Washingtonul și a subliniat nevoia unei încheieri durabile a războiului, care să ia în considerare cererile Iranului.

Solicitările Teheranului vizează încetarea conflictelor din regiune, un protocol privind tranzitul în siguranță al strâmtorii Ormuz, ridicarea sancțiunilor și reconstrucția.