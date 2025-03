Donald Trump, reacție furibundă după ce Volodimir Zelenski a mers la summitul de la Londra: „America nu o să mai suporte mult timp”

Președintele american Donald Trump a afirmat luni că Washingtonul „nu va mai suporta mult timp” poziția omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, privind o încetare a focului cu Rusia, într-un nou atac care adâncește tensiunile după disputa dezastruoasă din Biroul Oval de săptămâna trecută, informează France Presse și Reuters.

„Aceasta este cea mai proastă declarație care ar fi putut fi făcută de Zelenski, iar America nu o va mai suporta mult timp”, a scris Trump, într-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, Adevărul, făcând trimitere la o știre a agenției americane de presă The Associates Press (AP) care îl citează pe liderul ucrainean afirmând că sfârșitul războiului „este foarte, foarte departe”.

„Este exact ceea ce spuneam, acest tip nu vrea să existe Pace atâta timp cât are sprijinul Americii, iar Europa – în întâlnirea pe care (liderii europeni, n.r.) au avut-o cu Zelenski – a transmis categoric că ei nu pot face treaba fără SUA”, a adăugat Trump.

„Probabil că nu a fost o declarație grozavă pentru a fi făcută în ceea ce privește o demonstrație de forță împotriva Rusiei. Oare la ce se gândesc ei?”, a scris președintele american, în finalul postării sale.

Noile afirmații ale președintelui american vin la câteva zile după schimbul de replici extrem de tensionat din Biroul Oval cu Volodimir Zelenski, care i-a nedumerit pe aliații SUA și a stârnit temeri că Washingtonul este gata să treacă de partea Rusiei, notează The Guardian. De asemenea, este demn de remarcat faptul că, în postarea sa de pe Truth Social, Trump a citat articolul The Associated Press privind comentariile lui Zelenski – o alegere ironică, în contextul în care liderul american a interzis accesul prestigioasei agenții de presă în Biroul Oval.

Zelenski: Un armistițiu cu Rusia „fără garanții ar fi un eșec”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a estimat că orice încetare a focului în Ucraina ar fi sortită eșecului dacă nu există „garanții de securitate” pentru a evita o reluare a ostilităților, au scris luni AFP și Agerpres.

„Ar fi un eșec pentru toată lumea dacă Ucraina este forțată la o încetare a focului fără garanții serioase de securitate”, a declarat el în fața presei la Londra.

„Să ne imaginăm că, într-o săptămână (după un potențial armistițiu), rușii reîncep să ne ucidă și noi ripostăm, ceea ce ar fi total de înțeles. Ce se va întâmpla?”, a adăugat Zelenski.

El a dat ca exemplu încetarea focului în vigoare în estul Ucrainei între 2015 și invazia rusă din februarie 2022.

„Rușii vor spune același lucru ca în urmă cu zece ani, că ucrainenii sunt aceia care au violat încetarea focului. Noi vom furniza proba că a fost vorba despre ei. Și cine va beneficia de asta? Noi în mod cert nu, nu rușii, nu SUA, nu președintele american, nu colegii noștri europeni”, a mai afirmat Zelenski.

Liderul ucrainean consideră că nu ar fi ușor de înlocuit

Președintele ucrainean, căruia administrația Trump i-a cerut în repetate rânduri să plece din funcție din cauza refuzului său de a ceda în fața cererilor Moscovei, a declarat duminică seara că nu ar fi atât de ușor de înlocuit, a mai relatat luni France Presse.

„Având în vedere ceea ce se petrece, având în vedere sprijinul, înlocuirea mea nu va fi atât de ușoară”, a declarat Zelenski în fața presei de la Londra șeful statului ucrainean, care nu a renunțat la îmbrăcămintea în stil militar de la invazia Rusiei din țara sa, în februarie 2022.

Trump l-a acuzat recent pe omologul său ucrainean că este un „dictator”, pe motiv că alegerile programate în Ucraina și amânate din cauza războiului nu au putut avea loc.

Mandatul președintelui Zelenski s-a încheiat în luna mai a anului trecut, însă noi alegeri nu pot fi programate în Ucraina din cauza legii marțiale, care de trei ani este în vigoare în această țară invadată de armata rusă.

Dar debarasarea de el, așa cum dorește Kremlinul, „nu ar fi doar o chestiune de organizare a alegerilor. Ar trebui, de asemenea, să fiu împiedicat să candidez, ceea ce ar fi puțin mai complicat”, a spus Zelenski duminică seara pentru media britanică.

Președintele ucrainean, care solicită garanții de securitate pentru țara sa în cazul unei încetări a focului, a reamintit că și-a oferit deja demisia în schimbul aderării Ucrainei la NATO.

„Dacă vom fi în NATO și se încheie războiul, aceasta va însemna că mi-am îndeplinit misiunea”, a subliniat el.

Zelenski a participat duminică la o reuniune cu aliații Ucrainei la Londra, la două zile după ce a fost umilit în fața întregii lumi în fața camerelor de filmat de către președintele american Donald Trump la Casa Albă.

Washingtonul, care a început negocieri cu Rusia fără a implica Ucraina sau Europa, l-a criticat pe liderul ucrainean pentru că nu a acceptat o încetare necondiționată a focului.

Într-o declarație făcută duminică, Mike Waltz, consilierul lui Trump pentru securitate națională, a afirmat că SUA au nevoie de „un lider (la Kiev) care să poată să trateze cu noi, să poată să trateze cu rușii la un moment dat și să pună capăt acestui război”.