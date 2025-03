Răspunsul lui Zelenski după noul atac al lui Trump: „Avem nevoie de pace reală. Ne bazăm foarte mult pe sprijinul Americii”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a emis luni o declarație în care afirmă că Ucraina „are nevoie de o pace reală” și că țara lui „contează foarte mult pe sprijinul acordat de SUA pe calea păcii”, la scurt timp după ce a fost criticat din nou de către liderul american Donald Trump, scriu The Guardian și Sky News.

„Ne continuăm activitatea alături de partenerii noștri. Am purtat deja discuții și alți pași vor veni în curând”, a transmis președintele ucrainean, într-un comunicat publicat pe rețeaua de socializare X.

„Este foarte important să încercăm să facem diplomația noastră cu adevărat substanțială pentru a pune capăt acestui război cât mai curând posibil. Avem nevoie de pace reală și ucrainenii o doresc cel mai mult, deoarece războiul ne distruge orașele și localitățile”, a adăugat Zelenski.

El a precizat că Ucraina colaborează cu America și Europa, adăugând că „ne bazăm foarte mult pe sprijinul Americii pe calea păcii”.

