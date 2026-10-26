Donald Trump, remarcă la adresa lui Nicki Minaj: „Am văzut un fund al naibii de frumos”

Președintele american Donald Trump a făcut duminică o remarcă vulgară despre posteriorul rapperiței Nicki Minaj, în timpul unui miting organizat în Port Huron, Michigan, unde a participat pentru a-l susține pe Mike Rogers, candidatul republican pentru un loc în Senatul SUA, potrivit The Guardian.

„Am mai văzut un fund al naibii de frumos, al lui Nicki Minaj”, a spus Trump după intervenția artistei la tribună. Președintele i-a cerut apoi să se ridice, adăugând că „este greu de ratat”, moment care a stârnit râsete și aplauze în rândul miilor de republicani prezenți.

„Sper că Nicki nu s-a simțit jignită. O iubim pe Nicki, este alături de noi de mult timp”, a afirmat Trump.

Președintele american călătorise alături de rapperiță la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, până la arena McMorran Place din Port Huron.

Comentariile lui Trump despre posteriorul lui Minaj au venit în contextul în care acesta a explicat observațiile recente pe care le-a făcut despre posteriorul senatorului republican de Ohio, Jon Husted. La începutul lunii octombrie, Trump a spus despre fostul jucător de fotbal american din facultate: „Nu fac prea des asta cu bărbații. Am început să-i examinez corpul, pentru că nu știam că fusese un mare sportiv. M-am uitat la el din cap până-n picioare. M-am uitat la fundul lui și la tot corpul, apoi m-am uitat la mâinile lui. Uitați-vă la mâinile lui. Are niște chestii ca niște gheare”.

Trump a catalogat drept „fake news” agitația din presă provocată de comentariile sale, susținând că jurnaliștii au ignorat contextul sportiv al declarațiilor. Trump a spus că tocmai aflase că Husted fusese sportiv în facultate, în timp ce „îl privea din cap până-n picioare și îl studia”.