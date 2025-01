Donald Trump ripostează cu sancțiuni împotriva Columbiei. Disputa cu Bogota, generată de deportarea migranților

Președintele Donald Trump a anunțat că va impune măsuri de represalii împotriva Columbiei printre care taxe vamale, sancțiuni și interdicții de călătorie după ce țara sud-americană a întors din drum două avioane militare americane care aveau la bord migranți deportați ca urmare a politicii lui Trump de stopare a imigrației, informează Reuters.

Trump a afirmat că decizia președintelui columbian Gustavo Petro periclitează securitatea națională a SUA și a dispus ca administrația sa să ia măsuri de represalii.

Acestea sunt: impunerea unor taxe vamale de urgență, de 25%, asupra tuturor mărfurilor columbiene care intră în Statele Unite, care vor crește la 50% peste o săptămână; o interdicție de călătorie și revocarea vizelor oficialilor guvernamentali columbieni; impunerea unor sancțiuni de natură financiară; controale mai riguroase la frontieră asupra cetățenilor columbieni.

Trump said the action by Colombian President Gustavo Petro jeopardized U.S. national security and he has directed his administration to take retaliatory measures.

„Aceste măsuri sunt doar începutul. Nu vom permite guvernului columbian să încalce obligațiile legale pe care le are cu privire la acceptarea și returnarea infractorilor pe care i-au trimis în Statele Unite”, a scris Trump pe Truth Social.

Ce a determinat reacția lui Trump

Gustavo Petro, președintele Columbiei, a anunțat, într-o postare pe X, că nu va permite aterizarea avioanelor care vin cu migranți deportați din Statele Unite ca urmare a deciziilor administrației Trump, informează Reuters.

„Statele Unite nu pot trata migranții columbieni ca pe niște infractori”, a scris Petro în postare, adăugând că guvernul de la Washington ar trebui să pună la punct o procedură care „să trateze migranții cu demnitate”.

Un oficial columbian care a dorit să-și păstreze anonimatul a precizat, pentru Reuters, că două avioane americane, fiecare cu 80 de persoane la bord, au fost întoarse din drum după ce au decolat din California cu destinația Columbia.

Comentariile lui Petro se adaugă unui cor de nemulțumiri în America Latină privind preconizatele deportări în masă ale administrației președintelui Donald Trump.