Trump, scurt anunț după ce a plecat de la spitalul militar Walter Reed. Întrebările legate de starea de sănătate a președintelui american

Președintele american Donald Trump, care va împlini 80 de ani în iunie, a făcut un scurt anunț marți, după ce a fost supus controlului medical obligatoriu, la Centrul Medical Militar Național Walter-Reed, de lângă Washington, după un an de atenție publică asupra unor probleme de sănătate aparent minore, informează Reuters.

Liderul de la Casa Albă a afirmat că „totul a ieșit perfect”, dar nu a oferit detalii despre controlul medical, într-o scurtă postare pe rețeaua Truth Social, în care a precizat că și-a finalizat examinarea semestrială.

Donald Trump se prezintă frecvent ca fiind mai energic și mai în formă decât Joe Biden, predecesorul său democrat, care a părăsit funcția anul trecut la vârsta de 82 de ani, după ce acesta s-a confruntat cu numeroase întrebări despre capacitatea lui de a ocupa cea mai înaltă funcție din SUA.

Totuși, fotografii recente care arată o erupție cutanată pe gât au amplificat semnele de întrebare despre sănătatea lui Trump, după imaginile din iulie 2025 cu glezne umflate și o mână învinețită acoperită cu machiaj.

Trump, a cărui zi de naștere este pe 14 iunie, a devenit cea mai în vârstă persoană care a preluat președinția SUA, când și-a început al doilea mandat, în ianuarie 2025, notează Agerpres.

Vizita la spitalul militar Walter Reed a fost a treia a lui Trump în ultimele 13 luni.

„Tocmai am terminat controlul medical semestrial la Centrul Medical Militar Walter Reed. Toate rezultatele sunt PERFECTE. Mulțumesc minunatului personal medical și echipei! Mă întorc la Casa Albă. Președintele DJT”, a scris el, în postarea de pe Truth Social.

Starea de sănătate a președintelui american

Trump are un program activ de golf, dar a glumit despre lipsa lui relativă de exerciții fizice la un eveniment recent din Biroul Oval, unde secretarul pentru Sănătate, Robert F. Kennedy Jr., a spus că președintele merge pe jos 14,5 km de fiecare dată când joacă golf.

„Când nu folosesc căruciorul”, a spus Trump.

Medicul Casei Albe, Sean Barbabella, a declarat că Trump folosește o cremă obișnuită ca „tratament preventiv pentru piele” pentru a trata erupția cutanată de la nivelul gâtului, dar nu a oferit detalii despre afecțiunea tratată.

După ce fotografiile cu picioarele și mâinile președintelui au fost publicate în iulie anul trecut, Barbabella a afirmat într-o scrisoare că afecțiunile sunt benigne și că nu există dovezi de tromboză venoasă profundă sau boală arterială.

Umflarea picioarelor lui Trump provenea dintr-o afecțiune venoasă „comună”, iar mâna îi era învinețită de la atâtea strângeri de mână, le-a declarat reporterilor purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Un RMN neașteptat

Trump a declarat în octombrie anul trecut că a fost supus unui examen de imagistică prin rezonanță magnetică (RMN) în acea lună. Casa Albă a refuzat inițial să ofere mai multe detalii despre motivul examinării.

Leavitt a spus doar că aceasta indica „o sănătate fizică excepțională” pentru Trump. Președintele le-a spus ulterior reporterilor că a făcut RMN-ul ca parte a unei a doua examinări fizice.

„A face un RMN este ceva standard. Ce, credeți că nu ar trebui să-l fac? Alții îl fac… Am făcut un RMN. Doctorul a spus că a fost cel mai bun rezultat pe care l-a văzut vreodată ca medic”, a spus Trump.

Experții medicali au remarcat că RMN-urile nu fac de obicei parte dintr-un examen medical de rutină și sunt în general prescrise pentru a obține imagini detaliate ale corpului.

Într-o notă după al doilea examen, Barbabella a declarat că vârsta cardiacă a președintelui – o măsurătoare validată a vitalității cardiovasculare prin ECG – s-a dovedit a fi cu aproximativ 14 ani mai mică decât vârsta lui adevărată.

Trump s-a confruntat, de asemenea, cu întrebări după ce a părut să adoarmă în timpul mai multor întâlniri, inclusiv la o sesiune cu cabinetul său. „Unii oameni au spus: și-a închis ochii. Uitați, a devenit destul de plictisitor”, le-a spus, râzând, Trump oficialilor în februarie.

„Nu am dormit. Pur și simplu i-am închis pentru că voiam să plec dracului de acolo”, a afirmat el.

Anul trecut, Biden a fost diagnosticat cu o „formă agresivă” de cancer de prostată care s-a răspândit la oase, și a fost supus radioterapiei.