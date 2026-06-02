Donald Trump, sfidat în interiorul propriului partid după ce o înțelegere cu Fiscul i-a indignat pe senatori

Administrația președintelui Donald Trump a pus pe pauză planurile pentru un fond de aproape 1,8 miliarde de dolari destinat compensării victimelor presupusei „instrumentalizări” a instituțiilor statului, după ce Casa Albă s-a confruntat cu o opoziție puternică din partea republicanilor din Congres, relatează Reuters.

Trei surse familiare cu situația au declarat că propunerea a fost abandonată după ce senatorii s-au întors la Washington după weekendul prelungit de Ziua Memorială, când SUA își celebrează soldații care au căzut în luptă.

John Thune, liderul majorității republicane din Senat, a declarat în fața reporterilor că a transmis clar Casei Albe că fondul trebuie eliminat.

„Ne-au dat un ultimatum”, a declarat o sursă de la Casa Albă pentru Casa Albă, descriind modul în care congresmenii republicani au negociat cu administrația Trump în privința fondului ce urma să fie inclus într-un pachet mai amplu, de 72 de miliarde de dolari. Acesta este destinat finanțării operațiunilor ICE și ale Poliției de Frontieră.

Potrivit uneia dintre surse, obiectivul imediat al Casei Albe este obținerea finanțării pentru acest pachet, motiv pentru care administrația lui Trump a renunțat pentru moment la fondul de 1,8 miliarde.

Totuși, notează Reuters, revolta republicanilor a reprezentat un act extraordinar de sfidare, având în vedere insistența lui Trump asupra loialității și amenințările sale că va sprijini contracandidați ai congresmenilor republicani care nu îi urmează linia politică la literă.

Liderul majorității republicane din Senatul Statelor Unite, John Thune, vorbește în fața presei, la Capitolul SUA din Washington, FOTO: Andrew Thomas – CNP / imago stock and people / Profimedia

Fondul, rezultat dintr-un proces intentat de Trump fiscului american

Fondul a rezultat dintr-un acord juridic între Trump, ca persoană fizică, și Departamentul Justiției din cadrul administrației sale, pentru soluționarea unui proces fără precedent în valoare de 10 miliarde de dolari intentat împotriva IRS (serviciul fiscal american).

Trump a dat în judecată IRS, acuzându-l de gestionare necorespunzătoare a documentelor sale fiscale. Suma de 1,776 miliarde de dolari urma să fie distribuită persoanelor care susțineau, la fel ca el, că au fost victime ale unor abuzuri din partea guvernului.

Fondul a generat rapid contestări în instanță și controverse politice, inclusiv printre republicanii din Senat. Unii senatori și-au exprimat indignarea că persoane care au atacat Capitoliul SUA pe 6 ianuarie 2021 ar putea primi despăgubiri din bani publici. Criticii au condamnat inițiativa, catalogând-o drept un fond discreționar folosit în scopuri politice.

Președintele SUA și-a asigurat o clauză care să-l apere de controalele fiscului

Vineri, judecători federali din statele Virginia și Florida au emis ordine prin care au suspendat temporar fondul până la 12 iunie și au cerut o analiză suplimentară a acestuia.

Într-un comunicat publicat luni, un purtător de cuvânt al Departamentului Justiției a declarat că instituția „nu este deloc de acord” cu aceste decizii, însă „Departamentul va respecta hotărârea instanțelor”.

Comunicatul Departamentului Justiției nu s-a angajat să renunțe definitiv la fond, ci doar să respecte hotărârea care îi suspendă aplicarea, suspendare ce este probabil să expire în cursul acestei luni.

Acordul de soluționare a procesului intentat de președinte avea de asemenea o altă clauză controversată. El interzicea IRS să efectueze orice controale fiscale privind declarațiile fiscale anterioare ale lui Trump, ale rudelor sale și ale companiilor sale pentru toate declarațiile depuse înainte de 18 mai 2026.

Reuters notează că nu este clar în ce măsură suspendarea fondului va afecta eventualele verificări fiscale privind declarațiile anterioare ale lui Trump.

Donald Trump Jr. (stânga) şi Eric Trump (centru), fiii președintelui american Donald Trump, FOTO: Timothy A. Clary / AFP / Profimedia

Donald Trump „nu este încântat”

Una dintre sursele Reuters afirmă că președintele „nu este încântat”, dar că înțelege că aceasta este singura cale de urmat „deocamdată”. Totuși, nimic nu este definitiv până când Trump nu anunță personal decizia.

Senatorul Thune, care a spus că a discutat cu Casa Albă în weekend, le-a declarat reporterilor luni că, în opinia sa, cea mai bună soluție ar fi „ca administrația să decidă singură să închidă acest fond”.

Mike Johnson, președintele republican al Camerei Reprezentanților, a avut de asemenea luni o întâlnire îndelungată la Casa Albă pentru a discuta subiectul, potrivit unei surse familiarizate cu situația.

Democrații și unii republicani se îndoiesc că fondul va fi abandonat definitiv și au solicitat garanții că nu va reapărea sub o altă formă.

„În această săptămână, democrații din Senat vor promova un proiect de lege pentru interzicerea acestui fond discreționar și pentru a se asigura că niciun președinte nu va mai putea face vreodată așa ceva”, a scris într-un mesaj pe „X” congresmenul Chuck Schumer, liderul minorității democrate din Senat.