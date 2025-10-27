Donald Trump și-a schimbat „radical” poziția privind negocierile de pace după summitul din Alaska, acuză Serghei Lavrov

Poziția președintelui american Donald Trump cu privire la realizarea unei păci durabile în Ucraina s-a schimbat „radical” sub influența europeană, a acuzat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, într-un interviu acordat duminică pentru canalul maghiar de YouTube Ultrahang, citat de The Moscow Times.

Lavrov a reamintit promisiunea lui Trump, făcută după summitul de la Anchorage, Alaska, din august, de a urmări o pace „pe termen lung”, mai degrabă decât un armistițiu pe termen scurt. Luna aceasta, Trump a anulat o întâlnire planificată cu Putin la Budapesta și a îndemnat atât Kievul, cât și Moscova să „ajungă la un acord”.

„Când oamenii spun acum «nimic altceva decât un armistițiu, un armistițiu imediat, iar apoi istoria va judeca», este o schimbare foarte radicală”, a declarat Lavrov în interviul publicat integral pe site-ul Ministerului rus de Externe.

Lavrov i-a acuzat pe „șoimii” europeni și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că exercită „o presiune enormă, de necrezut” asupra Washingtonului pentru a bloca orice cooperare între SUA și Rusia, repetând afirmația Kremlinului că aliații europeni ai Kievului obstrucționează eforturile de pace.

„Europenii nu dorm, nu mănâncă, încearcă să forțeze mâna acestei administrații”, a spus el.

Întrebat despre perspectivele unui alt summit Trump-Putin, Lavrov a răspuns: „Depinde de cei care au inițiat procesul”.

Washingtonul nu a propus „niciun nou summit sau discuții” cu secretarul de stat american Marco Rubio de la convorbirea telefonică de luni trecute, a adăugat Lavrov.

„Nu am ridicat problema deoarece întreaga inițiativă a venit din partea Statelor Unite. Și am fi gata să acționăm în momentul în care americanii se vor simți confortabil”, a spus Lavrov.

Summitul de la Budapesta, anulat

Trump a anunțat marți că noul summit cu Putin nu va mai avea loc, întrucât nu dorește discuții „degeaba” și nici să „piardă timpul”.

Reacționând față de această declarație, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că „nimeni nu vrea să piardă timpul, nici președintele Trump, nici președintele Putin”, insistând că, pentru a da rezultate, summitul are nevoie de o bună pregătire în prealabil.

Conform lui Peskov, pregătirea unei astfel de reuniuni avea rolul de a oferi o anumită claritate asupra agendei discuțiilor și a înțelegerilor care pot rezulta.