Donald Trump și Melania, nevoiți să schimbe elicopterul cu care se deplasau în Marea Britanie și să aterizeze în altă parte

Președintele american Donald Trump și prima doamnă a SUA, Melania Trump, traversează pista de la elicopterul Marine One către aeronava Air Force One, pe aeroportul Stansted, la nord de Londra, pe 18 septembrie 2025. FOTO: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Președintele american Donald Trump și prima doamnă a SUA, Melania Trump, s-au urcat în siguranță într-un elicopter de sprijin după ce elicopterul cu care călătoreau a avut o problemă hidraulică și a fost nevoit să aterizeze pe un aerodrom local, a anunțat miercuri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, potrivit CNN.

Incidentul a provocat o întârziere a sosirii familiei Trump la aeroportul Stansted din Marea Britanie, de unde s-au îmbarcat apoi în aeronava prezidențială Air Force One pentru a se întoarce în SUA.

„Din cauza unei probleme hidraulice minore și din prudență, piloții au aterizat pe un aerodrom local înainte de a ajunge la aeroportul Stansted”, a precizat Karoline Leavitt.

„Președintele și prima doamnă s-au îmbarcat în siguranță în elicopterul de sprijin”, a adăugat Leavitt, într-un comunicat transmis jurnaliștilor care călătoresc împreună cu președintele american la bordul Air Force One.

Trump a părăsit Marea Britanie după vizita oficială de două zile

În cele din urmă, președintele Trump a părăsit Regatul Unit joi după-amiaza târziu, după o vizită de stat de două zile, marcată de o primire fastuoasă din partea regelui Charles al III-lea și de discuții cu premierul britanic Keir Starmer, notează AFP.

La plecare, liderul republican i-a salutat pe jurnaliști, dar nu a făcut declarații, în timp ce el și soția sa, Melania, s-au îmbarcat la bordul Air Force One pe aeroportul Stansted, de lângă Londra.

Joi, Trump şi-a exprimat joi dezamăgirea faţă de Vladimir Putin în legătură cu războiul din Ucraina, în conferinţa sa de presă comună cu premierul britanic Keir Starmer. Șeful guvernului britanic a solicitat „intensificarea presiunii” asupra liderului de la Kremlin.

„Mă onorează mult să vă spun că am soluționat șapte războaie, șapte războaie de nerezolvat, războaie care nu se puteau negocia și nici soluționa”, a susținut Trump, fără a preciza la ce confllicte se referă.

Conflictul din Ucraina este cel „pe care-l credeam cel mai ușor de soluționat, ținând cont de relațiile mele cu Putin, dar el m-a dezamăgit. Realmente m-a dezamăgit”, a continuat Trump.

Întrebat de un jurnalist de ce este dezamăgit de președintele rus, Trump a răspuns că acesta „ucide mulți oameni” în războiul din Ucraina, deși acolo „mor mai mulți soldați ruși decât ucraineni”.

Trump a precizat că o scădere a prețului petrolului pe piața internațională ar forța Rusia să înceteze războiul, întrucât nu și-ar mai putea finanța armata. „Este foarte simplu: dacă prețul petrolului scade, Putin se va retrage. Nu va avea altă opțiune”, a spus liderul de la Casa Albă.