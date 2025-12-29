Donald Trump şi Netanyahu se întâlnesc astăzi în Florida. Mizele discuțiilor celor doi lideri

Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu se vor întâlni luni seară la Mar-a-Lago din Florida, proprietate a președintelui american, pe fondul temerilor crescânde că Israelul ar putea lansa noi ofensive împotriva inamicilor regionali, relatează The Guardian.

Aceasta va fi a cincea întâlnire dintre cei doi înalţi oficiali în Statele Unite de când Trump a revenit la Casa Albă, acum aproape un an.

Un punct important pe agenda discuțiilor va fi armistițiul din Gaza, care, în luna octombrie, a pus capăt războiului devastator ce a durat doi ani.

Deși termenii agreați pentru prima fază a armistiţiului au fost în mare parte îndepliniți, forțele israeliene s-au retras pe noi poziții, iar Hamas a eliberat toți ostaticii în viață și pe toți, cu excepția unuia, dintre cei decedați, implementarea celei de-a doua faze din planul în 20 de puncte al președintelui se confruntă cu provocări uriașe.

Există și temeri că Israelul va lansa noi ofensive împotriva Hezbollah în Liban, încălcând încetarea focului stabilită în urmă cu mai bine de un an, sau împotriva Iranului, pe care îl acuză că a accelerat fabricarea de rachete balistice în ultimele luni.

Următorii pași în planul de pace în Gaza

Gershon Baskin, co-președinte al comisiei pentru construirea păcii din cadrul Alianței pentru Două State, care a participat la negocieri neoficiale cu Hamas, a declarat că momentul vizitei lui Netanyahu este „foarte important” pentru Gaza.

„Faza 1 este practic încheiată, mai rămâne un singur ostatic israelian decedat pe care Hamas are dificultăți în a-l găsi”, a spus el.

Ambele părți se acuză reciproc de încălcarea încetării focului. Hamas nu s-a angajat în mod clar să se dezarmeze și a reușit să-și impună autoritatea în zonele din Gaza unde este concentrată aproape întreaga populație. Israelul pare reticent în a se retrage din cele 53% din zonele din Gaza pe care le controlează acum sau în a permite trecerea liberă a ajutoarelor în teritoriu.

„A doua fază trebuie să înceapă. A existat chiar şi o întârziere şi cred că americanii sunt conştienţi de asta, deoarece Hamas a avut prea mult timp să-şi reafirme prezenţa. Şi, cu siguranţă, americanii nu vor ca această situaţie să dureze”, a declarat Baskin.

În următoarele etape ale planului lui Trump, o autoritate interimară formată din tehnocrați palestinieni nealiniați ar urma să guverneze teritoriul palestinian în locul Hamas, iar o forță internațională de stabilizare (ISF), formată din mii de soldați, va fi desfășurată.

Oficiali americani au sugerat că noua componență a autorității ar putea fi anunțată în luna ianuarie.

Vineri, publicația americană Axios a relatat că oficiali de rang înalt din administrația Trump „sunt din ce în ce mai frustraţi de acţiunile lui Netanyahu, care subminează fragilul armistiţiu şi blochează procesul de pace”.

Între timp, eforturile de a ajunge la un acord de securitate între Israel și Siria nu au făcut progrese semnificative și vor fi, de asemenea, pe agenda discuțiilor de la Mar-a-Lago, potrivit presei locale din Israel. Oficialii israelieni au cerut, de asemenea, măsuri mai eficiente pentru dezarmarea Hezbollah, în conformitate cu armistițiul din 2024 din Liban.