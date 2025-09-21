Donald Trump solicită urmărirea penală a doi rivali democrați, acuzați de fraudă, pentru a proteja „reputația” administrației

Președintele american Donald Trump a cerut sâmbătă Departamentul de Justiție să ia măsuri împotriva a doi dintre adversarii săi politici, acuzați de fraudă, pentru a proteja „reputația și credibilitatea” administrației sale, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Într-o postare pe rețeaua Truth Social, adresată aparent procurorului general al SUA Pam Bondi, Trump și-a exprimat nemulțumirea față de lipsa unor acțiuni legale împotriva senatorului din California, Adam Schiff, și a procurorului general al statului New York, Letitia James, membri ai Partidului Democrat.

Aceștia sunt acuzați de șeful Agenției Federale de Finanțare a Locuințelor, Bill Pulte, un apropiat al lui Donald Trump, de falsificarea unor documente pentru obținerea de credite ipotecare.

„Nu mai putem aștepta; acest lucru ne distruge reputația și credibilitatea”, a declarat Trump, spunând că a citit zeci de mesaje care cereau urmărirea penală a lui Adam Schiff și a Letitiei James, precum și a fostului director FBI, James Comey, pe care Trump l-a acuzat că a mințit în Congres.

Procurorul federal Erik Siebert, care a refuzat să lanseze urmăriri penale împotriva Letitiei James, a demisionat vineri, după ce Trump a cerut public plecarea acestuia.

Procuroarea l-a amendat pe Trump

Letitia James este o adversară politică acerbă a lui Donald Trump, care l-a condamnat pe președinte la plata unei amenzi de aproape jumătate de miliard de dolari înainte de întoarcerea acestuia la Casa Albă.

Această condamnare pentru fraudă a fost anulată la sfârșitul lunii august de o curte de apel din statul New York, care a considerat amenda „excesivă”. Letitia James și-a anunțat intenția de a face apel împotriva acestei decizii.

„L-am concediat (pe Siebert) și există un CAZ IMPORTANT, și mulți avocați și experți juridici spun același lucru”, a afirmat Trump în postarea sa, referindu-se aparent la anchetele referitoare la James.

În timpul primului mandat al lui Trump, Adam Schiff, pe atunci deputat, a condus procesul de punere sub acuzare a președintelui în prima sa procedură de destituire.

Donald Trump a fost ulterior achitat de Senat, și apoi din nou, în 2021, la sfârșitul celei de-a doua proceduri de destituire.

„Am fost vizat de o procedură de destituire de două ori și m-au pus sub acuzare (de 5 ori!) pentru NIMIC. TREBUIE FACUTÃ DREPTATE, ACUM”, a declarat el pe Truth Social.

O oră mai târziu, într-un alt mesaj, Trump a spus că o va nominaliza pe Lindsey Halligan, consilier al Casei Albe, pentru a-l înlocui pe Erik Siebert, invocând necesitatea unui „procuror dur” care să o ajute pe Pam Bondi.