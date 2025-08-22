Donald Trump spune cât timp îi mai trebuie ca să știe ce șanse de pace există în Ucraina. „După aceea, va trebui să adoptăm o altă tactică”

Donald Trump a stabilit joi un termen de două săptămâni pentru evaluarea negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina, în contextul în care președintele SUA își intensifică eforturile pentru a media încetarea războiului, scrie France Presse.

„Aș spune că în două săptămâni vom ști ce se va întâmpla”, a declarat el într-un interviu telefonic, când a fost întrebat despre șansele unui acord de pace.

„După aceea, va trebui să adoptăm o altă tactică”, i-a spus Trump lui Todd Starnes, prezentator al publicației Newsmax (post de știri apropiat republicanilor), fără a da mai multe detalii.

Trump, care promisese în timpul alegerilor prezidențiale de anul trecut că va pune capăt războiului într-o singură zi, nu a reușit până acum să obțină niciun progres major, la mai bine de trei ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022.

Republicanul s-a întâlnit vinerea trecută cu președintele rus Vladimir Putin la un summit foarte așteptat în Alaska, care nu a reușit să aducă un acord și în urma căruia Trump a renunțat la eforturile sale inițiale pentru un armistițiu.

Luni, președintele american a purtat discuții la Casa Albă cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și cu câțiva dintre cei mai importanți aliați europeni, în cadrul unei reuniuni extraordinare.

Aceste întâlniri de la Washington au trezit speranțe că Putin și Zelenski se vor întâlni direct pentru un summit de pace, întrucât ambii lideri păreau inițial deschiși la această opțiune.

Joi, însă, Zelenski a acuzat Rusia că „încearcă să evite necesitatea unei întâlniri” și a afirmat că aceasta nu dorește să pună capăt războiului.

Rusia, între timp, a afirmat că Ucraina nu pare interesată de o pace „pe termen lung”, acuzând Kievul că solicită garanții de securitate complet incompatibile cu cererile Moscovei.

Trump și-a făcut un obicei din a acorda termene de două săptămâni pentru a delibera asupra Ucrainei și a altor probleme.

La sfârșitul lunii mai, el a declarat că va evalua, tot într-un interval de două săptămâni, dacă Putin este serios în intenția lui privind încheierea unui acord de pace, liderul de la Casa Albă promițând că va răspunde „diferit” în caz contrar.

Cele mai noi informații vehiculate de presa internațională indică faptul că președintele SUA le-a spus consilierilor săi de la Casa Albă că trilaterala Trump-Zelenski-Putin va avea loc după ce, mai întâi, se vor întâlni liderii celor două țări implicate în război.

Între timp, liderul rus cere Ucrainei să renunțe la întreaga regiune estică a Donbasului (provinciile Donețk și Luhans), să renunțe la ambițiile de aderare la NATO, să rămână neutră și să nu permită trupelor occidentale să intre în țară, au dezvăluit joi pentru Reuters trei surse apropiate de conducerea de vârf a Kremlinului.

În esență, potrivit acestor surse, Putin a făcut compromisuri în privința cerințelor teritoriale pe care le-a formulat în iunie 2024, care impuneau Kievului să cedeze integral cele patru provincii pe care Moscova le revendică ca parte a Rusiei: Donețk și Luhansk din estul Ucrainei, care alcătuiesc Donbasul, plus Herson și Zaporojie, din sud.

În noua sa propunere, liderul de la Kremlin a rămas ferm pe poziția lui, cerând Ucrainei să se retragă complet din părțile din Donbas pe care armata ucraineană le controlează încă. În schimb, Moscova ar opri avansarea trupelor de pe liniile de front actuale din Zaporojie și Herson, au adăugat sursele.

Moscova este, de asemenea, dispusă să cedeze micile părți din regiunile Harkov, Sumî și Dnipropetrovsk din Ucraina pe care le controlează, ca parte a unui posibil acord, au spus sursele.

Totodată, liderul rus vrea să obțină un angajament juridic obligatoriu din partea alianței militare conduse de SUA că nu se va extinde mai mult spre est, precum și limitarea armatei ucrainene și un acord că nu vor fi dislocate trupe occidentale pe teritoriul Ucrainei ca parte a unei forțe de menținere a păcii, au spus sursele.

În acest context, cele două părți par să rămână pe poziții ireconciliante, după trei ani și jumătate de lupte.