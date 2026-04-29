Ținta ambițioasă a lui Trump înainte de finalul mandatului: „Avem o șansă”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că este convins că NASA are șanse mari să trimită astronauți pe suprafața Lunii înainte ca el să plece de la Casa Albă, la începutul anului 2029, scrie AFP.

Întrebat dacă el crede că agenția spațială americană va atinge acest obiectiv în timpul celui de-al doilea mandat al său, Trump a răspuns: „Oh, avem o șansă să reușim”.

„Adică, nu ne place să spunem «cu siguranță», pentru că atunci poți spune «oh, am eșuat»”, a adăugat el.

Dar „cred că avem șanse bune”, a subliniat președintele republican în timp ce i-a întâmpinat în Biroul Oval pe cei patru astronauți ai misiunii Artemis II care s-au întors recent din călătoria în jurul Lunii.

Cei patru astronauți – americanii Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și canadianul Jeremy Hansen – care au îndeplinit misiunea mai devreme în cursul acestei luni au călătorit mai departe în spațiu decât oricine altcineva înaintea lor.

A fost, de asemenea, prima călătorie cu echipaj în jurul Lunii din ultimii peste 50 de ani.

Statele Unite își propun o aselenizare în 2028. Însă experții și-au exprimat scepticismul cu privire la faptul că modulele lunare dezvoltate de SpaceX și Blue Origin – companii deținute de miliardarii Elon Musk și, respectiv, Jeff Bezos – vor fi gata la timp.

Administratorul NASA, Jared Isaacman, care s-a aflat la Casa Albă pentru evenimentul de miercuri, i-a spus lui Trump că „avem un plan realizabil de a ne întoarce pe Lună”.

Între timp, China își continuă propriul program, având ca obiectiv trimiterea unor astronauți pe suprafața Lunii până în 2030.

Miercuri, la Casa Albă, Trump a întrebat în glumă: „Are dreptul un președinte să participe la una dintre aceste misiuni?”.

„Putem începe să lucrăm la asta, domnule președinte”, i-a răspuns Isaacman.