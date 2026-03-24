Donald Trump: SUA negociază „în acest moment” cu Iranul. Ce concesie majoră susține că a acceptat Teheranul

Președintele american Donald Trump a declarat marți că administrația sa negociază „în acest moment” cu Iranul o încetare a focului în războiul dintre cele două țări și că Teheranul își dorește oprirea conflictului, relatează AFP și Agerpres.

„Ceea ce am spus ieri a fost absolut adevărat. Suntem în negocieri în acest moment”, a declarat președintele american, precizând că la aceste discuții participă emisarul său Steve Witkoff, ginerele său Jared Kushner, vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio.

El a făcut comentariile în fața reporterilor invitați în Biroul Oval pentru a asista la ceremonia de învestire a lui Markwayne Mullin în funcția de secretar pentru afaceri interne al SUA.

„Discutăm chiar cu oamenii potriviți și ei își doresc foarte mult să încheie un acord – nu aveți idee cât de mult își doresc să încheie un acord”, a declarat Trump despre iranieni, citat de The Guardian.

„Totul începe de la faptul că nu pot avea o armă nucleară”, a mai afirmat președintele SUA: „Nu vreau să spun dinainte, dar au fost de acord că nu vor avea niciodată o armă nucleară. Au fost de acord cu acest lucru”, a subliniat el.

Trump insistă că Iranul a fost înfrânt militar

Președintele SUA a mai spus că Pete Hegseth, șeful Pentagonului, a fost „destul de dezamăgit” de perspectiva ca SUA să negocieze un armistițiu cu Iranul.

„Pete nu voia să se ajungă la o înțelegere”, a spus liderul de la Casa Albă, adăugând că Hegseth și generalul Dan Caine, șeful Statului Major al forțelor armate americane, au fost „singurele două persoane care au fost destul de dezamăgite”.

Trump a numit aceasta o „atitudine bună”, o afirmație curioasă având în vedere afirmațiile sale repetate din ultimele zile că SUA și Iranul poartă discuții și că lucrurile merg foarte bine.

„Ei nu erau interesați de o înțelegere”, a spus liderul de la Casa Albă despre cei doi subalterni ai său. „Erau interesați doar să câștige această confruntare”, a insistat el.

Vorbind mai devreme la Casa Albă, Trump a fost întrebat de reporteri cât de optimist este că un acord de pace cu Iranul va funcționa. El a răspuns:

„Acest război a fost câștigat.”

El a susținut că, dacă ar vrea să distrugă ceva precum „acea centrală foarte mare și puternică” – referindu-se la câmpul de gaze South Pars din Iran, pe care a amenințat anterior că îl va ataca – „ei nu pot face nimic în privința asta”.

Iranul este „șters din punct de vedere militar”, a afirmat el, adăugând: „Sunt morți”.

Oficiali iranieni neagă vehement orice negocieri cu SUA

Comentariile președintelui american au venit după ce mai devreme în cursul zilei de marți ambasada Iranului în Pakistan a calificat oferta de negocieri a Statelor Unite drept „o înşelătorie” şi a refuzat orice dialog cu Washingtonul. Ambasada de la Islamabad a făcut comentariile după ce Pakistanul s-a oferit să medieze un armistițiu.

„Iranul consideră cererea de negocieri a SUA drept o nouă încercare de înşelătorie pentru a se repoziţiona, a găsi lacune şi a căuta conexiuni pentru a intensifica din nou atacurile”, a afirmat ambasada iraniană din capitala pakistaneză pe reţeaua socială X, la doar câteva ore după ce Pakistanul a confirmat oferta sa ca mediator între Iran, SUA şi Israel.

Misiunea diplomatică iraniană a afirmat că „încrederea este nulă după două runde de atacuri în timpul discuţiilor” şi că, „prin intimidare şi retorică totalitară, nu există nicio posibilitate”.

Cu o zi în urmă, Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a emis o declarație în care afirmă: „Negăm afirmațiile președintelui american Donald Trump cu privire la negocierile care ar avea loc între Statele Unite ale Americii și Republica Islamică Iran”.

Citat de CBS News, ministerul afacerilor externe adaugă: „Republica Islamică Iran își menține poziția de a respinge orice fel de negocieri înainte de atingerea obiectivelor Iranului în urma războiului”.

Comentariile au fost făcute și de ambasada iraniană din Kabul, care a scris pe rețelele sociale că Trump a dat înapoi în urma amenințărilor Iranului de a „viza infrastructura energetică a întregii regiuni”.