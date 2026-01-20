Donald Trump spune că noul său „Consiliu pentru Pace” poate înlocui ONU: „Ar fi trebuit să rezolve războaiele pe care le-am rezolvat eu”

Președintele SUA, Donald Trump, susține o conferință de presă cu jurnaliștii la Casa Albă, la Washington, DC, SUA. Foto: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Președintele american Donald Trump a declarat marți că noul său „Consiliu pentru Pace” ar putea, „eventual”, să înlocuiască Organizația Națiunilor Unite, pe care a criticat-o pentru lipsa de eficiență în a pune capăt războaielor, notează CNN.

„ONU pur și simplu nu a fost de mare ajutor. Sunt un mare susținător al potențialului ONU, dar nu s-a ridicat niciodată la acest potențial”, le-a spus Trump jurnaliștilor, în timpul unei conferințe de presă la Casa Albă. „ONU ar fi trebuit să rezolve fiecare dintre războaiele pe care le-am rezolvat eu. Nu am apelat niciodată la ei, nici măcar nu mi-a trecut prin minte să o fac.”

Consiliul pentru Pace a fost creat în cadrul acordului încheiat de Trump pentru a pune capăt războiului dintre Israel și Hamas în Gaza. Săptămâna aceasta, el a trimis invitații liderilor mondiali pentru a face parte din acest organism, inclusiv președintelui rus Vladimir Putin.

Reacțiile au fost, însă, mixte. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că nu va accepta invitația, invocând semne de întrebare legate de atribuțiile și aria de competență ale consiliului.

Mai devreme, marți, coordonatorul ONU pentru ajutor umanitar, Tom Fletcher, a declarat că Consiliul pentru Pace propus de Trump nu va înlocui Organizația Națiunilor Unite.

„Este foarte clar pentru mine și pentru colegii mei că ONU nu pleacă nicăieri”, a spus Fletcher într-un interviu acordat CNN.