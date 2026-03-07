Donald Trump: „Vom menține la minimum” decesele americane în războiul cu Iranul

Președintele Donald Trump a declarat că intenționează să mențină „la minimum” numărul deceselor americane în războiul din Iran, menționând transferul la care participă sâmbătă al celor șase soldați americani uciși în timpul conflictului și afirmând că acțiunea militară pe care a ordonat-o a fost un „serviciu” adus lumii.

„Imediat după asta, voi pleca spre Dover”, a declarat Trump la summitul Scutul Americilor din Doral, Florida.

„O situație foarte tristă să întâmpin familiile eroilor care se întorc acasă din Iran, întorcându-se acasă într-un mod diferit față de cum credeau că se vor întoarce acasă. Dar sunt mari eroi în țara noastră și vor continua să fie așa”, a declarat președintele american.

„Când vine vorba de război, există întotdeauna și asta – dar vom reduce la minimum, cred că Pete”, a spus Trump, referindu-se la secretarul Apărării, Pete Hegseth. Liderul de la Casa Albă a adăugat că acțiunea militară americană în regiune „va fi ceva, un serviciu pe care îl oferim cu adevărat, nu pentru Orientul Mijlociu, ci pentru întreaga lume”.

„Aceștia erau oameni bolnavi, oameni foarte bolnavi”, a spus Trump, referindu-se la regimul iranian.

Săptămâna trecută, Hegseth a sugerat că mass-media încerca să-l facă pe Trump „să pară rău” prin relatarea morților soldaților americani.