Donald Trump vrea ca un stadion din Washington să-i poarte numele. Viitoarea arenă va avea 65.000 de locuri

Președintele SUA Donald Trump vrea ca viitorul stadion al echipei de fotbal american Washington Commanders să-i poarte numele, informează ESPN, preluată de Reuters.

ESPN citează o sursă de la Casa Albă care a spus că președintele Trump a transmis această dorință clubului condus de Josh Harris. „Asta vrea președintele și probabil se va întâmpla”, a declarat sursa.

Ca dezvoltator imobiliar, Trump și-a mai pus numele pe diverse clădiri, hoteluri, cazinouri sau terenuri de golf, iar în plus a vândut produse etichetate cu numele său, de la pantofi de sport la biblii.

„Ar fi un nume frumos, din moment ce președintele Trump a făcut posibilă construcția unui nou stadion”, a declarat secretara de presă de la Casa Albă, Karoline Leavitt, într-un răspuns pentru ESPN.

Viitorul stadion care va fi construit la Washington va fi acoperit, iar costurile estimate sunt de 3,7 miliarde de dolari. Edificiul va fi amplasat pe locul fostului stadion RFK, care a fost stadionul pentru Washington Redskins în perioada 1961-1996. Stadionul de 65.000 de locuri urmează să fie inaugurat în 2030.

În momentul de față, Washington Commanders joacă meciurile de pe teren propriu pe Northwest Stadium, în Landover (Maryland).

Cu excepția a două stadioane, arenele pe care se joacă meciurile din NFL, liga de fotbal american, vând numele stadionului corporațiilor care sponsorizează echipele. Câteva dintre ele combină numele sponsorului cu cel dat inițial, precum GEHA Field at Arrowhead Stadium în Kansas City.

Este probabil ca cei de la Commanders să vândă numele viitorului stadion unui sponsor și să facă și Casa Albă fericită, cu un nume precum Northwest Field at Trump Stadium.

Se așteaptă ca Trump să asiste la meciul de duminică al celor de la Commanders împotriva Detroit Lions, la invitația lui Josh Harris.