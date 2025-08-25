VIDEO Donald Trump vrea să se întâlnească cu Kim Jong Un anul acesta. „Mă înțeleg foarte bine cu el”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni că i-ar plăcea să se întâlnească cu liderul Coreei de Nord, dictatorul comunist Kim Jong Un, în cursul acestui an, transmite Reuters.

În timp ce se adresa reporterilor în Biroul Oval, înaintea unei întâlniri cu omologul său sud-coreean Lee Jae Myung la Casa Albă, Donald Trump a spus:

„Am o relație foarte bună. Îi înțeleg. Am petrecut mult timp liber cu ei, vorbind despre lucruri despre care probabil nu ar trebui să vorbim. Și știți, pur și simplu mă înțeleg foarte bine cu el. Cred că are o țară cu un mare potențial, un potențial extraordinar”.

Întrebat dacă vrea să se întâlnească cu Kim Jong Un anul acesta sau anul viitor, Trump a răspuns: „Păi, mă întâlnesc cu o mulțime de oameni. Adică, e greu de spus, dar mi-ar plăcea să mă întâlnesc cu el anul acesta”.

Trump: "I have a very good relationship with Kim Jong Un. North Korea. I look forward to seeing him. I know him better than anybody almost, other than his sister. His sister knows him pretty well." pic.twitter.com/6YtmSxSVge — Aaron Rupar (@atrupar) August 25, 2025