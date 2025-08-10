Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska

Informația vine la o zi după ce Washingtonul și Moscova au confirmat că președinții SUA și Rusiei se vor întâlni vineri, 15 august, în statul american Alaska, pentru a discuta despre războiul din Ucraina, relatează Sky News.

Casa Albă ia în considerare să îl invite și președintele ucrainean Volodimir Zelenski la întâlnirea între Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska, potrivit unui înalt oficial american și trei persoane informate cu privire la discuțiile interne, citați de NBC News.

„Se discută”, a declarat una dintre persoanele informate cu privire la discuții.

Sursele au afirmat că vizita lui Zelenski nu a fost încă confirmată și că nu este clar dacă liderul ucrainean va fi prezent în Alaska.

Cu toate acestea, înaltul oficial al administrației a declarat că este „absolut” posibil.

„Toată lumea speră”

„Toată lumea speră că acest lucru se va întâmpla”, a spus oficialul de la Casa Albă.

Întrebat dacă SUA l-au invitat oficial pe Zelenski, un înalt oficial al Casei Albe a răspuns: „Președintele rămâne deschis la un summit trilateral cu ambii lideri. În acest moment, Casa Albă se concentrează pe planificarea întâlnirii bilaterale solicitate de președintele Putin”.

Și Reuters relatează că liderul american este deschis unui summit trilateral, cu Putin și Zelenski, potrivit unui oficial al Casei Albe.

Vineri, înainte de confirmarea summitului, Donald Trump a declarat reporterilor la Casa Albă că „suntem foarte aproape de un acord” care ar pune capăt conflictului.

Președintele SUA a adăugat că va avea loc „un schimb de teritorii în beneficiul ambelor părți”.

Inițial, Casa Albă a pus ca condiție pentru întâlnirea dintre Trump și președintele rus ca Putin să se întâlnească mai întâi cu Zelenski, dar Trump a declarat ulterior că aceasta nu este o condiție prealabilă.

Dacă Zelenski ar merge în Alaska, nu este clar dacă el și Putin s-ar întâlni vreodată în aceeași cameră, a declarat una dintre persoanele informate cu privire la discuții.

Zelenski a dat un răspuns categoric

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat ferm la anunțul lui Donald Trump privind condiițile puse și a avertizat că permiterea Rusiei să păstreze teritoriile ocupate în Ucraina va duce la o nouă invazie.

El a afirmat că permiterea anexării peninsulei Crimee de către Putin în 2014 nu a împiedicat forțele ruse să ocupe mai multe părți ale Ucrainei în timpul conflictului actual.

„Acum, Putin vrea să fie iertat pentru că a ocupat sudul regiunii noastre Herson, Zaporojie, întreg teritoriul regiunilor Lugansk și Donețk, precum și Crimeea. Nu vom permite această a doua încercare de divizare a Ucrainei.Cunoscând Rusia, știm că dacă există o a doua încercare, va exista și o a treia”, a spus liderul de la Kiev

Aliații NATO spun că Ucraina trebuie să fie implicată în negocieri

Ucraina și mai mulți aliați NATO și-au exprimat în privat îngrijorarea că Trump ar putea accepta propunerile domnului Putin de a pune capăt războiului fără a ține seama de pozițiile lor.

Într-o declarație comună făcută sâmbătă seară, prim-ministrul britanic Keir Starmer și liderii Franței, Italiei, Germaniei, Poloniei, Finlandei și ai Comisiei Europene au afirmat că viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără Kiev.

„Ucraina are libertatea de a-și alege propriul destin. Negocierile semnificative pot avea loc numai în contextul unui armistițiu sau al reducerii ostilităților. Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina. Rămânem dedicați principiului că frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță. Linia actuală de contact ar trebui să fie punctul de plecare al negocierilor”, au spus liderii europeni.

Îngrijorați că vor privi de pe margine summitul pe care îl vor avea vineri în Alaska președinții Statelor Unite și Rusiei, oficialii de rang înalt din Europa și Ucraina s-au reunit sâmbătă lângă Londra ca să discute cu oficialii americani atât pentru a înțelege poziția lui Vladimir Putin, cât și pentru a se asigura că Donald Trump este conștient de miză, notează New York Times.

Oficialii din Ucraina și Europa au respins propunerea președintelui rus Vladimir Putin privind un armistițiu în schimbul cedării de teritorii de către Kiev în favoarea Rusiei, a relatat Wall Street Journal (WSJ), sâmbătă, potrivit The Kyiv Independent. În schimb, în cadrul discuției de la Chevening House din Kent, au înaintat oficialilor americani o contrapropunere.

„Nu poți începe un proces cedând teritorii în mijlocul luptelor”

Doi oficiali europeni familiarizați cu discuțiile au declarat pentru WSJ că Europa își propune să traseze o linie roșie unitară cu Ucraina, cerând implicarea oficialilor UE în orice potențială negociere de pace cu Rusia și reiterând că viitorul Ucrainei nu poate fi discutat fără participarea Kievului.

Contrapropunerea prezentă vicepreședintelui american JD Vance, co-gazdă a reuniunii, și emisarilor speciali ai SUA Keith Kellogg și Steve Witkoff solicită totodată o încetare a focului înainte de întreprinderea altor acțiuni, menționând în același timp că schimbul de teritorii se poate produce doar într-o manieră reciprocă, a relatat WSJ.

„Nu poți începe un proces cedând teritorii în mijlocul luptelor”, a declarat un negociator european pentru WSJ.

Potrivit NYT, europenii încearcă să obțină informații directe despre discuția pe care au purtat-o în această săptămână președintele rus Vladimir Putin și emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, cu privire la soluționarea conflictului din Ucraina.

Așa cum înțeleg europenii propunerea liderului rus, el vrea controlul rusesc asupra întregului Donbas din Ucraina, inclusiv asupra unor zone pe care forțele Moscovei nu le controlează în prezent. În schimb, Putin ar fi de acord cu un armistițiu care ar îngheța actualele linii de luptă în alte locuri, inclusiv în zonele Herson și Zaporojie, unde trupele ruse controlează de asemenea porțiuni de teritoriu.